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接見拜登老友訪台團　蔡英文：與美共同守護印太和平穩定

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-15 16:16:43

總統蔡英文
▲總統蔡英文今（15）日在府內接見美國總統拜登（Joe Biden）摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）以及副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）。（圖／蔡英文臉書）
美國總統拜登（Joe Biden）摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）率團訪台，副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）也同行，總統蔡英文今（15）日於總統府接見3人。蔡英文稍早表示，拜登上任後持續不斷地深化台美關係，並感謝拜登政府多次重申台海和平穩定的重要性。

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蔡英文於臉書上發文表示，今天早上，她在總統府接見陶德前參議員（Christopher Dodd, D-CT）率領的美國資深訪團，其中也包括我的兩位老朋友，阿米塔吉前副國務卿（Richard Armitage）和史坦柏格前副國務卿（James Steinberg）。

蔡英文說，拜登總統上任後，持續深化台美關係。就在上週，美國國務院宣布新的「對台交往準則」，我們在海巡、供應鏈安全、5G科技和基礎建設等領域，也展開更密切的合作。

她要謝謝拜登政府，多次重申台海和平穩定的重要性。蔡英文說，最近中國頻繁派遣軍機軍艦，在周邊海空域活動，這不僅改變印太地區的現狀，也威脅了區域的和平穩定。我們願意和理念相近的國家，包括美國，共同守護印太地區的和平穩定，並阻止冒進及挑釁的行為。

蔡英文也指出，這次的訪團顯示出來自美國跨黨派的支持。同樣的，台灣也有很多人一起拚外交。對外，我們都應該要團結一心，共同爭取台灣的國際空間和最大利益，這是她作為總統，不曾動搖的信念，她也期待國內不分黨派合作，創造台美之間更豐碩的合作成果。

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