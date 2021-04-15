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抽查鹵素電暖器　消基會：距離1公尺使用確保安全

記者張志康/綜合報導

2021-04-15 16:20:30

消基會抽查鹵素電暖器
▲消基會今日公布抽檢鹵素電暖器結果，原則上都符合安全標準。（圖／消基會提供）
消費者文教基金會今（15）日公布與經濟部標準檢驗局合作抽驗10件市售鹵（碳）素型電暖器結果，其中有3件重要零組件不符、1件中文標示不符規定。同時提醒消費者使用時，務必距離1公尺以上，以確保安全。

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消基會今日舉行「鹵（碳）素型電暖器抽查 三成重要零組件比對不符」記者會。消基會指出，抽檢的結果中，有3件電暖器重要零組件不符、1件中文標示不符規定。但與會的標檢局組長王俊超表示，雖然發現零組件比對不符規定的產品，但是事後檢查發現，變更的零組件有取得個別零組件產品驗證，已經通知廠商完成核備，基本上10件產品的安全都無虞。

至於中文標示不符規定的產品，標檢局表示會通知業者限期改正，屆期未改正可處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

消基會日用品委員會委員蕭弘清表示，消費者選購時應購買有貼附「商品檢驗標識」的商品，使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，且使用單一插座。他也提醒，若用鹵（碳）素型電暖器烘衣，或將物品覆蓋機體、擋住熱氣出口，及放置於可燃物之鄰近處，可能有引發火災的危險，建議民眾要距離1公尺以上，以確保安全。

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