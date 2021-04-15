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東元擬3年增營收逾200億　電動車動力系統扮要角

中央社

2021-04-15 17:56:12

▲東元電機與華新麗華策略聯盟，以增資換股方式合作，深化智慧化應用與新能源產業。（圖／NOWnews資料照片）
▲東元擬3年增營收逾200億，電動車動力系統扮要角。（圖／NOWnews資料照片）
（中央社記者鍾榮峰台北15日電）電機大廠東元發言人簡世雄表示，規劃3年布局智慧製造等3大項目、創造營收逾新台幣200億元，其中電動車動力系統扮要角。法人估今年東元業績和淨利可成長10%以上。

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東元今天下午受邀參加台灣證交所舉辦智慧製造主題式業績發表會，展望今年營運表現，簡世雄表示，今年機電產品和智慧製造兩大項產品可望成長兩位數百分點；包括家電在內的智慧城市項目產品可望年成長高個位數至兩位數百分點；新能源暨工程項目可望年成長超過2成。

法人預估，東元今年業績和淨利較去年成長10%以上。

在電動車布局，簡世雄指出，馬達與驅動器二合一產品與多家電動車合作，估今年第3季後逐步實現；東元與電動巴士大廠華德動能合作，華德將採購2年500套電動巴士動力系統，首批30套馬達加驅動器動力模組，將在第2季交貨。東元規劃3年鎖定布局智慧綠能、智慧城市和智慧製造3大項目，創造營收超過新台幣200億元，占去年整體營收458.23億元比重達43.6%。

其中智慧綠能包括發展太陽能電站和儲能業務，並延伸至太陽能智慧診斷監控系統；爭取離岸風電陸上變電站統包工程及發展發電機代工業務；並擴大電動車動力系統。（編輯：楊玫寧）1100415

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