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台積電估第二季營收季增逾2%！大幅上調全年資本支出額

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-15 16:42:29

台積電南科廠
▲台積電今（15）日召開法說會，公布財報數字。（圖／NOWnews資料照）
台灣半導體龍頭台積電今（15）日召開法說會，公布財報數字。預估第二季營收在129至132億美元，相較上一季季增2.17%，有機會再創下單季營收新高。而第一季營收約達3663至2748億台幣，毛利率估49.5至51.5%，營益率估 38.5%至40.5%，雙率均較第一季下滑。

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根據台積電公布的2021第一季財報顯示，營收 129.2 億美元，較上季增 1.9%，年增 25.4%；新台幣營收 3624.1 億元，較上季增 0.2%，年增 16.7%。毛利率 52.4%，較上季減 1.6 個百分點，年增 0.6 個百分點、營益率 41.5%，較上季少 2 個百分點，年增 0.1 個百分點；稅後純益 1396.9 億元，較上季減 2.2%，年增 19.4%，每股純益 5.39 元。

在製程部分，7 奈米出貨佔晶圓銷售金額最多，打35%，其次是5奈米與16 奈米的14%，再來是28 奈米的11%。

針對第二季營收預估，預計將達 129至132 億美元，比上一季的129.2億美元增加約 2.17%，後續將有很高機率能再創單季營收新高。另外，台積電2021年的資本支出預估約為300億美元，較先前預估的250至280億美元還高約一成，較去年的172億美元大增74%。

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