NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

采子媽怒飆何孟遠：太扯了！對質劈腿疑雲6分鐘音檔流出

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-15 16:46:37｜2021-04-15 17:30:39

▲采子錄製《全明星運動會》與何孟遠傳出緋聞。（圖／翻攝采子IG）
▲采子播出媽媽對質何孟遠的錄音。（圖／翻攝采子IG）
《全明星運動會》紅隊何孟遠疑劈腿3年女友荳荳的閨密采子，IG親密對話「想撲妳」、「只想給你撲」外流，采子今（15）日發文道歉，否認與何孟遠交往，會找荳荳解釋清楚，也播放出媽媽對質何孟遠的6分鐘錄音，何孟遠跟采子媽強調沒有劈腿，私訊內容是《全明星運動會》參賽者彼此間的玩笑話，采子媽要求對方發聲明稿澄清，「因為這個東西關係到采子的未來，阿姨希望我們說出實話，對粉絲有個交代。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲何孟遠疑背女友荳荳（右圖右）劈腿采子（右圖左）。（圖／翻攝何孟遠、采子IG）
▲何孟遠疑背女友荳荳（右圖右）劈腿采子（右圖左）。（圖／翻攝何孟遠、采子IG）
采子媽在電話中質問何孟遠，到底有沒有跟采子在一起？何孟遠否認，采子媽說：「她（采子）被截圖的部分，對話真的太扯了，阿采跟我解釋，你們《全明星》裡面的人對話都是這樣子。」何孟遠說：「對啊，大家會比較開玩笑。」采子媽說：「所以你也可以聲明，你跟阿采對話就是你平常跟藍隊對話的模式，你跟別人也這樣，不是針對采子一個人，不是事實的事情我們要講清楚說明白，對粉絲有個交代，不能平白無故被人家誤會。」

▲采子道歉「我很抱歉，沒有處理好對友情的分界。」。（圖／翻攝采子IG）
▲采子否認介入何孟遠感情，「我很抱歉，沒有處理好對友情的分界。」（圖／翻攝采子IG）
采子媽要求何孟遠在15號發聲明澄清沒有劈腿，「你不發聲明稿，采子會一起被誤會，新聞說你們兩個一起劈腿啊，問題是根本沒有，這樣你不覺得對采子很不公平？」何孟遠解釋：「我跟荳荳交往，可是後來吵架分手，應該說我跟采子走很近的時候，我是單身狀態。也沒有劈腿這件事。」采子媽勸何孟遠站出來說清楚，「阿姨相信你們都是好孩子，你們也不會傷害任何人，把事實講出來好不好？不要再刺激到荳荳，你只要說事實，你就沒跟采子在一起」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
0%100%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.42%84.58%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀