采子媽怒飆何孟遠：太扯了！對質劈腿疑雲6分鐘音檔流出
記者羅凌筠/綜合報導
2021-04-15 16:46:37｜2021-04-15 17:30:39
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采子媽在電話中質問何孟遠，到底有沒有跟采子在一起？何孟遠否認，采子媽說：「她（采子）被截圖的部分，對話真的太扯了，阿采跟我解釋，你們《全明星》裡面的人對話都是這樣子。」何孟遠說：「對啊，大家會比較開玩笑。」采子媽說：「所以你也可以聲明，你跟阿采對話就是你平常跟藍隊對話的模式，你跟別人也這樣，不是針對采子一個人，不是事實的事情我們要講清楚說明白，對粉絲有個交代，不能平白無故被人家誤會。」
采子媽要求何孟遠在15號發聲明澄清沒有劈腿，「你不發聲明稿，采子會一起被誤會，新聞說你們兩個一起劈腿啊，問題是根本沒有，這樣你不覺得對采子很不公平？」何孟遠解釋：「我跟荳荳交往，可是後來吵架分手，應該說我跟采子走很近的時候，我是單身狀態。也沒有劈腿這件事。」采子媽勸何孟遠站出來說清楚，「阿姨相信你們都是好孩子，你們也不會傷害任何人，把事實講出來好不好？不要再刺激到荳荳，你只要說事實，你就沒跟采子在一起」。
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