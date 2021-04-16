NOW民調／一包10元泡麵到底在紅什麼？賣翻全球

出國旅遊除了看美景，吃美食也是不少人必安排的行程。然而因為新冠肺炎肆虐，不少人都大歎「真的好想出國」。除了有業者推出「偽出國」行程，近日開啟的「旅遊泡泡」也讓不少想出國的民眾躍躍欲試。此外，主打異國風料理的餐廳、特色料理，也成為國人一解「旅遊癮」的方法之一，像是各國的特色泡麵，就成為最快速品嚐異國料理的途徑之一。對此，《NOWnews今日新聞網》便調查讀者對各國泡麵的喜好度，看看眾人都怎麼選。





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說起泡麵，台式口味變化多，是不少國內外饕客的愛，而各國的泡麵，像日式泡麵，就結合了拉麵、高湯等特色，而韓國泡麵除了辣勁十足調味包裝外，韓式炸醬也讓不少人如數家珍。而東南亞的炒泡麵，像是紅遍全球的「印尼炒麵 (營多麵)」，更是受到許多台灣人的喜愛。





調查中發現，泡麵除了高價的有料泡麵外，更多民眾更喜愛平價的速食麵，不少人願意以10~15元購買一包簡易的泡麵來果腹，而「 印尼炒麵(營多麵)」獲得最多消費者青睞，除了CP值高外，獨特醬料調味、麵條口感，更是消費者決定的關鍵。





▲票選中發現，大多消費者願意以10~15元的價格，購買一包簡易的泡麵。（圖／NOW民調）

▲除了印尼炒麵~網友暱稱米勺輪(Mi Goreng)，還有營多特色湯麵也是不錯的選擇。(圖/品牌提供)

而在「最喜歡的異國泡麵」票選中，印尼炒麵(營多麵)」更是一舉拿下將近四成的票數，甚至贏過日本、韓國的泡麵口味，除了炒泡麵外，還有特色湯麵也是不錯的選擇。經實際走訪通路，以及觀察網路聲量後發現，在各大論壇、討論留言區中可以發現，該款炒泡麵在印尼已熱銷50年，販售更是超過80個國家，擁有相當高的市佔率。





▲經由網友調查，印尼泡麵將近四成為大眾喜愛（圖／擷取自NOW民調）

▲青檸牛肉風味湯麵煮法獨別有別一般泡麵，曾引發網友一陣熱議。（圖/NOWnews 攝）

營多麵口味與麵體獨到，引起國人熱議與喜愛，會夯也絕非偶然，它獨特到無法形容的神秘風味，帶有印尼獨特天然香料的異國風，只有吃過的人才會知道的魅力，吃過會一再回購也不會令人感到意外；在紅到台灣之前，這款麵食早在印尼熱銷50年，流傳在當地的大街小巷，成為傳奇性的國民美食；隨著引進全球超過80個國家，快速引起熱銷的旋風，背後代表的不僅是好吃，還靠著多樣的口味，讓它快速成為泡麵界ＣＰ值前茅的主因。同時，也讓這款麵食不僅滿足人們的五臟廟，一口一口吃下肚，更能細細體會到它的古往今來。



