楠西梅嶺賞螢季下周登場 假日入山總量管制 線上登記搶快

台南市政府今(15日)上午舉辦「2021台南楠西梅嶺賞螢季」行前記者會，市長黃偉哲及觀光旅遊局局長郭貞慧、西拉雅國家風景區管理處處長許主龍共同，宣導賞螢四不，「不捕捉、不喧嘩、不直接照射、不破壞生態」，邀請大家來台南賞螢。





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黃偉哲表示，梅嶺賞螢區雖屬戶外開放風景區，但因應中央防疫規範，民眾前往賞螢活動的伍龍步道均採實名登記制，假日更實施「分時、分流」上山，每梯次限量500人等總量管制措施，除了可避免過於群聚，並有助賞螢與生態環境的維護。

▲梅嶺之名為梅子的故鄉，賞螢之餘也可買些伴手禮回家（圖／記者林怡孜攝，2021,04,15）

郭貞慧指出，今年的賞螢季自4月24日起至5月9日止，為期三週，含6天假日(六、日)，比照去年針對主要賞螢區「台南楠西梅嶺風景區伍龍步道」啟動防疫管制措施，採線上登記報名，落實賞螢遊客實名制，每日兩梯次(16:00-17:00、17:30-18:30)分流上山。她也邀請大家白天可以來楠西走訪近期爆紅的萬佛寺，及龜丹溫泉區、江家古厝、玄空法寺等景點，也可走訪梅嶺登山步道，欣賞沿途美麗風景。

楠西區公所指出，明(16) 日上午9時起，活動期間限量開放假日線上免費賞螢預約登記（網址：

https://reurl.cc/V3oppb

）。楠西區公所也特別提醒民眾賞螢地點為伍龍步道，請民眾切實遵守賞螢宣導，不直接照射(照明用具需包裹紅色玻璃紙，以降低光害維護生態)、勿大聲喧嘩，不要捕捉、追趕螢火蟲、不亂丟垃圾、不破壞生態，維護螢火蟲的棲息環境。

▲每年的螢火蟲季節只見步道旁流螢點點、光芒稍縱即逝（圖／台南市觀旅局提供）

賞螢民眾可搭乘大台南公車<綠幹線>，由台南至玉井，再轉乘大台南公車<綠22線>前往楠西、梅嶺。大台南公車<綠22線>活動期間每日增開20:40玉井往梅嶺班次，21:20梅嶺往玉井班次，另外假日增開19:50玉井往梅嶺班次及20:30梅嶺往玉井班次，綠幹線維持正常時間營運。詳情請上興南客運網站http://www.snbus.com.tw/ 或大台南公車網站http://2384.tainan.gov.tw/ 查詢。