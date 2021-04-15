NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

「露臀妹」攻陷超市　本人被肉搜嗆：這是我的身體

娛樂中心／綜合報導

2021-04-15 17:04:20

▲網上瘋傳一組「超市露出」照片，辣妹身分被肉搜曝光。（圖／Duong Gia Bao臉書）
▲網上瘋傳一組「超市露出」照片，辣妹身分被肉搜曝光。（圖／Duong Gia Bao臉書）
近日越南社群網站瘋傳多張辣妹「野外露出」照片，一名短髮女子在超市貨架前褪下褲子，露出穿丁字褲的蜜桃臀及水蛇腰，遭網友痛批敗壞公序良俗，有人肉搜出當事人的臉書，沒想到，被露臀女開嗆：「這是我的身體，不是你的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名裸露臀部的人士是17歲的跨性別網紅Duong Gia Bao，臉書追蹤數1萬多人，他11日PO出2張在超市購物的照片，寫下：「想吃糖果還是喝水？」其中一張大膽脫褲露臀，許多網友看到後留言批：「照片令人反感，把LGBT當盾牌？」「一點也不好看」、「公共場合脫褲就是變態的行為」，不過也有不少人支持他做自己。

對於被說破壞越南傳統的社會風氣，Duong Gia Bao毫不在意，再貼出一張更清楚的露臀照說：「我是一個成熟的LGBT男孩，雖然你們跟我的想法不同，但這本來就是我的愛好，不會因為別人的意見而改變，我也不覺得尷尬，何必因為其他人害羞而道歉？這是我的身體，不是你的。」

Duong Gia Bao說，露臀照只是一張照片，沒有針對任何人，對於網友幼稚的想法，他一點也不在乎。（編輯：楊穎軒）

▲▼Duong
▲▼Duong Gia Bao「超市露出」系列引來罵聲。（圖／Duong Gia Bao臉書）
▲▼Duong
▲▼Duong
▲Duong
▲Duong Gia Bao是跨性別人士。（圖／Duong Gia Bao臉書）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
0%100%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.42%84.58%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀