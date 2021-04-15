「露臀妹」攻陷超市 本人被肉搜嗆：這是我的身體
娛樂中心／綜合報導
2021-04-15 17:04:20
近日越南社群網站瘋傳多張辣妹「野外露出」照片，一名短髮女子在超市貨架前褪下褲子，露出穿丁字褲的蜜桃臀及水蛇腰，遭網友痛批敗壞公序良俗，有人肉搜出當事人的臉書，沒想到，被露臀女開嗆：「這是我的身體，不是你的。」
這名裸露臀部的人士是17歲的跨性別網紅Duong Gia Bao，臉書追蹤數1萬多人，他11日PO出2張在超市購物的照片，寫下：「想吃糖果還是喝水？」其中一張大膽脫褲露臀，許多網友看到後留言批：「照片令人反感，把LGBT當盾牌？」「一點也不好看」、「公共場合脫褲就是變態的行為」，不過也有不少人支持他做自己。
對於被說破壞越南傳統的社會風氣，Duong Gia Bao毫不在意，再貼出一張更清楚的露臀照說：「我是一個成熟的LGBT男孩，雖然你們跟我的想法不同，但這本來就是我的愛好，不會因為別人的意見而改變，我也不覺得尷尬，何必因為其他人害羞而道歉？這是我的身體，不是你的。」
Duong Gia Bao說，露臀照只是一張照片，沒有針對任何人，對於網友幼稚的想法，他一點也不在乎。（編輯：楊穎軒）