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批綠編12億大內宣預算　羅智強酸：花你錢洗你腦餵你萊豬

新頭殼newtalk

2021-04-15 18:13:52

▲ （圖／新頭殼）
▲ 北市議員羅智強今（15）日在臉書上發文表示，今年民進黨編了12億的大內宣預算。（圖／新頭殼）
台北市議員羅智強今（15）日在臉書上發文表示，今年民進黨編了12億的大內宣預算，把網軍當成執政的浮木，這讓他不禁怒罵，謊言重覆一千遍，靠的是「大內宣」，不許別人戳穿，靠的是「關中天」，還以「花你錢！洗你腦！餵你吃萊豬！」為題大酸執政黨。

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羅智強稍早在臉書上指出，民進黨花納稅人的錢洗腦人民！監察院在調查報告中直指農委會主委陳吉仲「對廣告刊登過程有嚴重疏漏」，「數度以加強文宣為由，要求動用行政院第二預備金」，還有行政院長蘇貞昌「屢次指示用農損基金做萊豬進口政策宣傳，違反基金設立用途」。

羅智強痛批，今年民進黨編了12億的大內宣預算，把網軍當成執政的浮木，納粹宣傳部長戈培爾說 :「謊言重複一千遍而又不許別人戳穿，許多人就會把它當成真理。」謊言重覆一千遍，靠的是「大內宣」；不許別人戳穿，靠的是「關中天」。民進黨是戈培爾的忠實信徒。

此文一出，網友紛紛留言表示 :「下19層地獄，還不足以贖其罪」、「難怪我叫呆丸郎」、「洗成綠衛兵，才能千年執政，吃飽 吃好 吃滿」、「不把錢花在建設上，只用在大內宣，真糟，這就是817選出來的結果」、「台灣還有未來嗎！」、「1450還不出動？」、「臺灣人民的智慧……」、「讀書不經腦袋，當個1450兼差」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

羅智強稍早痛批，今年民進黨編了十二億的大內宣預算，把網軍當成執政的浮木。並指責執政黨，謊言重覆一千遍，靠的是「大內宣」，不許別人戳穿，靠的是「關中天」。 圖：翻攝自羅智強臉書
羅智強稍早痛批，今年民進黨編了十二億的大內宣預算，把網軍當成執政的浮木。並指責執政黨，謊言重覆一千遍，靠的是「大內宣」，不許別人戳穿，靠的是「關中天」。 圖：翻攝自羅智強臉書
 

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