NOW著地球聊／乖孫跟人跑！菲立普曾被梅根氣到吐血？

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劉孋瑩

▲菲立普親王與伊莉莎白二世結褵70多年，其實兩人也面臨過不少困難。（圖／美聯社／達志影像）

對於英國王室是個什麼樣的家庭，Mina表示，英國王室其實很人性，只是不需要為三餐煩腦，但他們也有像一般家庭要面對的問題，比方說夫妻關係、小孩不合。大眾會特別關注他們的生活也只是出於好奇心。

而對於英國民眾來說，王室就像外交官，常常要代表國家進行外交，所以王室才要維持很好的形象。雖然王室開銷表面上看起來很龐大，但Mina解釋，外交事務的花費本身就很昂貴。

Mina指出，梅根一直有與凱特競爭的心態，但2011年威廉王子與凱特的婚禮特別的地方在於，那是1997年黛安娜王妃因車禍逝世之後，王室第一個重要的喜事。凱特進入王室後，一直盡忠職守，與威廉王子投入慈善事業，對外治裝、鋪張也不過度，提升不少王室的形象。

▲來自美國好萊塢的梅根與英國王室文化傳統有許多衝突之處。（圖／美聯社／達志影像）

Mina認為，來自好萊塢的梅根，更強調個人主義，她可能覺得善待自己、愛自己沒有什麼關係，但她成為王室成員之後，就成為英國的象徵。而梅根在節目上公開談論王室生活，對自制、低調英國人的來說也難以接受。