NOW著地球聊／乖孫跟人跑！菲立普曾被梅根氣到吐血？

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這讓不少人非常好奇，2018年風光嫁入王室的梅根怎麼會在短時間內幾乎成為英國的「全民公敵」？梅根的爆料也讓英國王室聲望受到影響，英國民眾怎麼看待王室現代化、存廢問題？
這次「NOW著地球聊」邀請曾經留學英國、於2011年採訪威廉王子與凱特婚禮的資深媒體人劉孋瑩（Mina），為大家揭開英國王室的神秘面紗！
落難王子變全世界最有名親王
菲立普親王出生時擁有希臘、丹麥王室血統，但襁褓時因為希臘政局動盪，同全家被放逐、輾轉在德法成長，一直到18歲加入英國海軍遇到伊莉莎白才找到後半生的歸屬。由Netflix製作、受到廣大影迷喜愛的影集《王冠》，講述年輕的親王與女王之間的矛盾，菲立普曾經猶豫是否要向女王下跪，孩子們從父姓或母姓的問題，與女王產生諸多矛盾。
對於英國王室是個什麼樣的家庭，Mina表示，英國王室其實很人性，只是不需要為三餐煩腦，但他們也有像一般家庭要面對的問題，比方說夫妻關係、小孩不合。大眾會特別關注他們的生活也只是出於好奇心。
而對於英國民眾來說，王室就像外交官，常常要代表國家進行外交，所以王室才要維持很好的形象。雖然王室開銷表面上看起來很龐大，但Mina解釋，外交事務的花費本身就很昂貴。
為什麼英國民眾那麼討厭梅根？
梅根2018年與哈利王子結婚時，可以說是無限風光。然而不到3年，梅根接連爆出治裝費高昂、花大錢整修房屋最後又不住，又傳出與王室家族不合，使梅根的公眾形象一落千丈。2020年哈利王子與梅根宣布退出王室移居美國、在節目上大吐苦水，又再度讓英國民眾非常失望。
Mina指出，梅根一直有與凱特競爭的心態，但2011年威廉王子與凱特的婚禮特別的地方在於，那是1997年黛安娜王妃因車禍逝世之後，王室第一個重要的喜事。凱特進入王室後，一直盡忠職守，與威廉王子投入慈善事業，對外治裝、鋪張也不過度，提升不少王室的形象。
Mina認為，來自好萊塢的梅根，更強調個人主義，她可能覺得善待自己、愛自己沒有什麼關係，但她成為王室成員之後，就成為英國的象徵。而梅根在節目上公開談論王室生活，對自制、低調英國人的來說也難以接受。
對於早前梅根在歐普拉專訪中丟出的震撼彈，Mina表示，對於曾見識過納粹種族滅絕行徑的歐洲人來說，種族歧視是非常沈重的指控，相信英國王室不會觸犯這個禁忌。
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