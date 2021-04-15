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林佳龍下台後誰收尾？「鋼鐵人」交通部政次王國材呼聲高

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-15 17:49:33｜2021-04-15 18:00:44

▲台鐵408次太魯閣號列車事故，被爆料肇事的義祥工程負責人李義祥與一群工人在場邊看，但交通部政次王國材表示，照片中的大部分都不是工人。（圖／記者許家禎攝）
▲交通部政次王國材（左）被視為是接替交通部長的最佳人選。圖右為衛福部長陳時中。（圖／NOWnews資料照，記者許家禎攝）
台鐵太魯閣號2日發出嚴重事故，釀成49人罹難，逾200人受傷慘劇，交通部長林佳龍辭呈於今（15）日批准、20日生效，後續將由誰接任交通部長引發各界討論，目前傳出有「鋼鐵人」之稱的交通部政務次長王國材呼聲最高，基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安與立委李昆澤也有被點名。

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太魯閣事故撞出台鐵重大漏洞，交通部長林佳龍第一時間即口頭請辭，並遞出書面辭呈以示負責，今日行政院會後，由發言人羅秉成對外公布行政院長蘇貞昌已批准林佳龍的辭呈，辭職日為4月20日。

外界好奇接下來會由誰來替補交通部長一職？現傳出曾被林佳龍讚譽有「鋼鐵人」之稱的交通部政務次長王國材是最有可能救火人選。

曾任高雄市交通局長及一卡通公司董事長的王國材，現年62歲，他在 2018年12月時任交通部長的吳宏謀請辭後，曾一度代理交通部長一職，直到新任部長林佳龍上任為止。過去他曾處理多起重大案件扮演救火隊，包括華航機師罷工事件、普悠瑪翻車事故等，這一次太魯閣出軌意外，也是王國材親上火線擔任應變中心指揮官，相當具有危機處理能力。

除了王國材之外，基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安與立委李昆澤也有被點名，不過恐怕因太過具有「政治性」，難以被民眾買單。

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