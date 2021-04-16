徐睿知「失憶」找真相 恐怖命案祕密曝光
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-04-16 08:00:00
韓星徐睿知近期扯出控制男友、學歷造假、霸凌等負面新聞，形象一落千丈，更臨時缺席主演電影《迴憶》記者會，但該片不受她影響，仍如期上映。片中，失憶的徐睿知在丈夫金剛于的陪伴下，開始回歸正常生活，卻發現自己竟有預見未來的能力，意外發現丈夫隱瞞的祕密，她拼湊記憶試圖尋找殺人案真相。
金剛于在《迴憶》中亦正亦邪，他說：「我刻意不讓自己清楚分辨角色的善與惡，我想讓觀眾看到他多元的樣貌。」導演徐有玟則表示：「金剛于出色的表演提高了整部電影的質感，在懸疑驚悚、高潮迭起的劇情進展中，我很驚訝他能在這麼混亂的狀況中，表現出角色濃厚的情感，真的讓人驚豔！」
《迴憶》故事講述，在一次創傷後失去記憶的秀真（徐睿知 飾），常反覆夢到沒有臉的人緊追自己，好不容易在丈夫（金剛于 飾）的陪伴下慢慢恢復正常生活，但秀真卻有了預見未來的能力。在看見未來的畫面後，她一次次幫助別人度過難關，卻漸漸發現丈夫似乎隱瞞了天大的祕密，甚至還看到他殺人的影像，但現實中卻似乎什麼事都沒發生。醫生認為秀真看到的幻象只是創傷後遺症，此時一位警探（朴相旭 飾）懷疑秀真的丈夫捲入了一件竊盜案，起疑的秀真開始尋找真相，卻也讓她腦中的記憶越來越混亂。電影將於4月29日在台上映。
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