「無毒大丈夫」漫畫贈學童　毒防局攜手國際獅子會推反毒

高雄市政府毒品防制局為推行「拒毒新運動」，積極投入社區、校園、 企業職場、宗教、商圈及多元族群6大防毒網絡，建立防毒行動聯盟，以期提升全民識毒、拒毒、防毒知能。為能紮根校園反毒意識，毒防局特別挑選中央部會編製的「無毒大丈夫」漫畫手冊，商請國際獅子會 300-E2 區集資印製42,682本，贈送全高雄市國小三、四年級的每位學童。





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▲毒防局長林瑩蓉感謝致詞。（圖／高市府毒防局提供）

× ▲毒防局長林瑩蓉感謝致詞。（圖／高市府毒防局提供）

局長林瑩蓉表示，這本「無毒大丈夫」漫畫由法務部、教育部及衛福部食藥署共同編製，以可愛的漫畫插圖，帶出短篇故事情境，從簡易閱讀中獲得識毒、拒毒技巧及求助方法，也教導相互關懷、陪伴的重要性，以輕鬆的漫畫故事讓反毒觀念深植人心，讓孩子很快吸收反毒知能，正是本局希望推行的「拒毒新運動」能融入日常生活的目標。





▲毒防局長林瑩蓉致贈感謝狀予獅子會300E2區代表江森煇主席。（圖／高市府毒防局提供）

× ▲毒防局長林瑩蓉致贈感謝狀予獅子會300E2區代表江森煇主席。（圖／高市府毒防局提供）

國際獅子會300-E2 區專區主席江森煇也是現任濟心慈善會理事長，他表示，周邊親戚有人吸毒而家破人亡，深刻體會毒品之危害並積極推動反毒工作，這次在毒防局長的提議下，號召獅友集資印製這本反毒漫畫手冊， 希望反毒教育能更紮根校園。





▲捐、受贈單位及出席人員大合照。（圖／高市府毒防局提供）

× ▲捐、受贈單位及出席人員大合照。（圖／高市府毒防局提供）

依據高檢署統計，去（109）年因吸食新興毒品而死亡的人數，多達143人，其中施用具有「死神」稱號的超級搖頭丸 PMMA 而死亡的人， 更高達93人（65.03%）。而經毒防局統計，有七成五是因為「好奇」而施用毒品，因好奇而成癮，導致身心健康受損並造成社會及治安問題。





毒防局強調預防勝於治療，反毒教育更需從小紮根，從小培養正確觀念，毒防局也特別在反毒漫畫手冊上放入官網QRcode ，能隨時掃描了解毒品防制相關訊息，同時提供諮詢求助電話0800-770-885，24小時免費專線服務。





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