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「無毒大丈夫」漫畫贈學童　毒防局攜手國際獅子會推反毒

生活中心/綜合報導

2021-04-15 18:06:12

▲捐、受贈單位及曾麗燕議長、黃文益議員、陳若翠議員等出席人員大合照。（圖／高市府毒防局提供）
▲捐、受贈單位及曾麗燕議長、黃文益議員、陳若翠議員等出席人員大合照。（圖／高市府毒防局提供）

高雄市政府毒品防制局為推行「拒毒新運動」，積極投入社區、校園、 企業職場、宗教、商圈及多元族群6大防毒網絡，建立防毒行動聯盟，以期提升全民識毒、拒毒、防毒知能。為能紮根校園反毒意識，毒防局特別挑選中央部會編製的「無毒大丈夫」漫畫手冊，商請國際獅子會 300-E2 區集資印製42,682本，贈送全高雄市國小三、四年級的每位學童。

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▲毒防局長林瑩蓉感謝致詞。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局長林瑩蓉感謝致詞。（圖／高市府毒防局提供）
今（15）日於國際獅子會館舉辦捐贈儀式，由毒防局局長林瑩蓉與獅子會300-E2 區總監陳燈慎、專區主席江森煇及眾獅友共同捐贈，教育局局長謝文斌及高雄市中小學校長協會理事長陳宗慶、副理事長曾振興代表受贈，並感謝獅友們熱心公益，共同為校園反毒工作的付出與努力。

局長林瑩蓉表示，這本「無毒大丈夫」漫畫由法務部、教育部及衛福部食藥署共同編製，以可愛的漫畫插圖，帶出短篇故事情境，從簡易閱讀中獲得識毒、拒毒技巧及求助方法，也教導相互關懷、陪伴的重要性，以輕鬆的漫畫故事讓反毒觀念深植人心，讓孩子很快吸收反毒知能，正是本局希望推行的「拒毒新運動」能融入日常生活的目標。

▲毒防局長林瑩蓉致贈感謝狀予獅子會300E2區代表江森煇主席。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局長林瑩蓉致贈感謝狀予獅子會300E2區代表江森煇主席。（圖／高市府毒防局提供）
局長林瑩蓉特別感謝主席江森煇成就今天的公益美事，集結國際獅子會300-E2 區眾獅友們的力量，共同出資印製反毒漫畫手冊，嘉惠全市中年級小學童，教育局局長謝文斌也感謝毒防局與獅友們的贈書，讓反毒教育從小紮根，大家一起努力，共同守護無毒家園。

國際獅子會300-E2 區專區主席江森煇也是現任濟心慈善會理事長，他表示，周邊親戚有人吸毒而家破人亡，深刻體會毒品之危害並積極推動反毒工作，這次在毒防局長的提議下，號召獅友集資印製這本反毒漫畫手冊， 希望反毒教育能更紮根校園。

▲捐、受贈單位及出席人員大合照。（圖／高市府毒防局提供）
▲捐、受贈單位及出席人員大合照。（圖／高市府毒防局提供）
高市中小學校長協會理事長陳宗慶也很感謝這樣極富意義的贈書活動，能端正社會風氣，深耕反毒教育，將這份溫暖傳遞給我們下一代，真的意義非凡。高雄市議會議長曾麗燕與多位議員也一起出席共襄善舉。

依據高檢署統計，去（109）年因吸食新興毒品而死亡的人數，多達143人，其中施用具有「死神」稱號的超級搖頭丸 PMMA 而死亡的人， 更高達93人（65.03%）。而經毒防局統計，有七成五是因為「好奇」而施用毒品，因好奇而成癮，導致身心健康受損並造成社會及治安問題。

毒防局強調預防勝於治療，反毒教育更需從小紮根，從小培養正確觀念，毒防局也特別在反毒漫畫手冊上放入官網QRcode ，能隨時掃描了解毒品防制相關訊息，同時提供諮詢求助電話0800-770-885，24小時免費專線服務。

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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

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