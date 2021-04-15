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台中市府鑿井救旱　首口觀測井出水1800噸

記者張志康/綜合報導

2021-04-15 18:14:40

台中市
▲台中市政府表示，已在中央公園完成第一口觀測井，預估每天約有1800噸出水量，可提供台灣自來水公司淨化轉換成民生自來水。（圖／台中市政府提供）
台中市政府今（15）日表示，為紓解中部地區旱象，與中央合作，規劃於中央公園開鑿12口民生用水井，目前已完成第一口觀測井，經檢測水質良好，且出水量超乎預期，預估每天約有1800噸出水量，可提供台灣自來水公司淨化轉換成民生自來水。

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台中市政府建設局表示，未來將持續盤點權管的公園、綠地，尋覓更多合適井點，與中央共同抗旱，解決市民用水問題。

台中市建設局長陳大田表示，經濟部水利署透過西屯區泰安水井觀測站，發現中央公園位處水湳機場基礎用地，未經開發使用，園區下方地下水源極為豐沛充足、水質狀況穩定優質，對於目前中部不樂觀的水情狀況，有機會成為最快速、最適當的穩定水源，提供自來水公司優先作為民生用水。

台中市建設局強調，因應目前中部地區水情嚴重，中央自4月6日起宣布台中地區進入供5停2分區供水政策。

對此，市府積極爭取更多元用水以滿足產業、民生需求，並向中央爭取RO級移動式淨水設備，降低產業所受衝擊，至今已陸續設置完成10部小型移動式淨水設備，每日可提供約150噸民生用水供民眾取用，呼籲民眾珍惜水資源，培養節水觀念，共同挺過抗旱期。

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