蘇貞昌會晤美訪團 盼重啟TIFA、BTA談判
記者胡宥心／台北報導
2021-04-15 18:24:51
美國拜登總統派遣好友、前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd），以及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）組團到台灣訪問，今（15）日下午一行人至行政院拜訪院長蘇貞昌，經濟部長王美花、外交部長吳釗燮等人也都出席，雙方會談約1個小時。據轉述，陶德一行人就台美經貿議題和氣候變遷等議題充分交換意見，蘇貞昌也表達希望重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）談判協商以及雙邊貿易協定（BTA）簽署期盼。
行政院政委兼發言人羅秉成轉述，雙方會談約1小時，雙方針對經貿議題、氣候變遷交換意見，美方主動提及台灣的防疫表現，在全國肺炎肆虐情況下，台灣經濟亮眼。蘇貞昌則說，台灣與中國這麼近的距離，曾被預測恐是疫情最嚴重的國家，還好在總統英文領導之下，全國上下一心把疫情控制得很好，還被美國雜誌評為世外桃源，蘇揆說，換言之，當台灣實現了最安全的國家，也就能把經濟表現做到最好。
羅秉成表示，阿米塔吉關心經貿議題，想了解台灣對於像是TIFA等貿易協定看法。蘇揆直接表明，今年是《台灣關係法》42週年，隨著訪團到來，也代表台美關係在經貿關係上應更進一步對話，這也是國人殷切期待、高度重視。他希望未來有機會重啟TIFA談判以及BTA簽署，這些都能促進台美繁榮，也肯定台美在民主、人權、法治等共同價值上的合作，在共有、共利情形下，深化台美兩國關係。
羅秉成轉述，蘇貞昌提到拜登政府把氣候變遷列為重要施政項目，台灣也是一樣，每位閣員施政都將氣候變遷列重點項目，尤其台灣去年很少下雨、颱風，正逢旱災之苦，氣候變遷沒人可以置身事外，他強調台灣正努力推動能源轉型，希望藉增氣減煤，達到減少碳排放的成效，也希望能發揮、善盡我方的國際角色。
羅秉成提到，陶德更在會談中說明，這是重要的時刻，因為訪問團是跨黨派組成，阿米塔吉和史坦伯格分別是在共和黨的小布希和民主黨的歐巴馬任內擔任副國務卿，這也顯示美國對台灣的重視和支持。