蘇貞昌會晤美訪團　盼重啟TIFA、BTA談判

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蘇揆說，換言之，當台灣實現了最安全的國家，也就能把經濟表現做到最好。

訪團到來，也代表台美關係在經貿關係上應更進一步對話

這些都能促進台美繁榮，也肯定台美在民主、人權、法治等共同價值上的合作，在共有、共利情形下，深化台美兩國關係。