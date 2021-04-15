雞排妹用掉200公升潤滑液 差點失溫致死
記者羅凌筠/台北報導
2021-04-15 19:36:03｜2021-04-15 20:14:13
鄭家純（雞排妹）情趣用品品牌進駐網路購物商城，她今（15）日以細肩帶低胸裝出席記者會，為了拍攝形象照，鄭家純全身浸在200公升潤滑液裡，「差點失溫致死」，另外問到她在臉書自爆遭爸爸前妻性騷擾、誘舔乳頭的往事，鄭家純委婉拒答，不希望模糊品牌焦點。
鄭家純砸7位數開發新的情趣用品，全裸拍攝形象照，鄭家純浸在倒滿200公升潤滑液的浴缸裡，為了呈現潤滑液淋在身上的光澤感，她不穿任何內衣、比基尼，自嘲：「幸好沒有除毛，那還真是我當天唯一的遮蔽物。」不過她巧妙用角度避開重點部位，防止走光不必靠修圖。 因為在潤滑液浴缸裡躺3小時之久，鄭家純說：「我差點失溫致死，它一直吸我熱能，3個小時起來，（神經）末稍有點麻痺。」副業經營得有聲有色的她，坦承品牌收入已經超過演藝圈：「『純色』賺得比『鄭家純』多，我光募資就超過3000萬，我賺幾年才有3000萬？」
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