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雞排妹用掉200公升潤滑液　差點失溫致死

記者羅凌筠/台北報導

2021-04-15 19:36:03｜2021-04-15 20:14:13

▲鄭家純（雞排妹）全裸浸泡潤滑液險失溫。（圖／純色商城）
▲鄭家純（雞排妹）全裸浸泡潤滑液險失溫。（圖／純色商城）
鄭家純（雞排妹）情趣用品品牌進駐網路購物商城，她今（15）日以細肩帶低胸裝出席記者會，為了拍攝形象照，鄭家純全身浸在200公升潤滑液裡，「差點失溫致死」，另外問到她在臉書自爆遭爸爸前妻性騷擾、誘舔乳頭的往事，鄭家純委婉拒答，不希望模糊品牌焦點。

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▲鄭家純（雞排妹）推出情趣用品。（圖／純色商城）
▲鄭家純（雞排妹）推出情趣用品。（圖／純色商城）
鄭家純砸7位數開發新的情趣用品，全裸拍攝形象照，鄭家純浸在倒滿200公升潤滑液的浴缸裡，為了呈現潤滑液淋在身上的光澤感，她不穿任何內衣、比基尼，自嘲：「幸好沒有除毛，那還真是我當天唯一的遮蔽物。」不過她巧妙用角度避開重點部位，防止走光不必靠修圖。

▲鄭家純（雞排妹）副業收入超越演藝圈。（圖／純色商城）
▲鄭家純（雞排妹）副業收入超越演藝圈。（圖／純色商城）
因為在潤滑液浴缸裡躺3小時之久，鄭家純說：「我差點失溫致死，它一直吸我熱能，3個小時起來，（神經）末稍有點麻痺。」副業經營得有聲有色的她，坦承品牌收入已經超過演藝圈：「『純色』賺得比『鄭家純』多，我光募資就超過3000萬，我賺幾年才有3000萬？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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