台灣本土首例！新北林口牛場爆發牛結節疹　8牛就地撲殺

農委會今（15）日表示， 14日下午接獲新北市政府動物保護防疫處通報，該處當日訪視林口區一肉牛場時，發現該場有8頭牛隻皮膚有結痂且發燒，懷疑為牛結節疹（Lumpy Skin Disease），隨即採取移動管制、採樣、全面消毒並通報動植物防疫檢疫局，同時將病材送家畜衛生試驗所檢驗，今日經畜衛所確診為台灣本島首例牛結節疹案例；對此，農委會隨即報行政院，並成立「牛結節疹中央災害應變中心」，協調各部會與各縣市政府共同防堵疫情擴大。





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農委會說明，該案例場飼養130頭肉牛， 14日新北市動保處訪視該牧場，發現有8頭牛隻皮膚結痂並伴隨發燒，於是現場採集3頭發病牛隻血液、鼻腔口腔拭子及皮膚病灶送畜衛所檢驗，該所以聚合酶鏈反應（PCR）檢出牛結節疹病毒核酸，並於15日下午5時40分完成基因定序，與2019年中國及2020年金門發表流行病毒株基因序列相似度達100%，相關診斷及檢驗結果將依程序向世界動物衛生組織（OIE）通報。





農委會指出，目前新北市動保處已先依風險狀況，完成案例場一場8頭發病牛隻的撲殺工作，並已就地焚燒後掩埋，以防堵病毒擴散；案例場周邊3公里內另有養牛場1場97頭牛執行移動管制，案例場周邊10公里內及新北市全市所有養牛場12場共1772頭牛也已全面執行臨床檢查。





農委會表示，目前除案例場8隻發病牛隻外，其他牛隻健康狀況均屬良好，將要求各縣市防疫單位於3天內陸續完成全台所有牛隻訪視；另外，畜衛所現有儲備牛結節疹實體疫苗計4萬5千劑，並已向疫苗銀行訂購18萬劑，合計22萬5千劑，規劃將於1天之內針對案例場周邊10公里內牛場完成施打，3天之內針對北北基、桃竹苗境內所有牛場全面施打，剩餘疫苗將依後續全國牧場訪視結果的高風險牛場依序施打，以陸續達成全面免疫。





農委會表示，牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠病媒（蚊、蠅、壁蝨）及痂皮傳播，本病為OIE表列疾病，也為我國法定甲類動物傳染病，但不是人畜共通傳染病，國產的肉品及乳品沒有任何食安疑慮，敬請國人不必恐慌安心食用；後續將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。





農委會也要求，國內養牛業者應加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，防堵牛結節疹疫情蔓延，共同維護產業安全。



