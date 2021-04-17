在野黨立委倡議囤房稅　陳椒華擁4房仍力推

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國民黨團除了高喊推動囤房稅的曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等3位立委外，根據國民黨主席江啟臣向監察院申報的財產資料，名下也多達8筆建物。
費鴻泰在立法院本會期表達力挺囤房稅的立場，他日前受訪時指出，財政部本來也有意推動囤房稅，無奈民進黨內部有派系雜音，最終收手。費鴻泰主張，在房地合一稅2.0通過之後，下一步便是要加上囤房稅，發揮一加一大於二的效果，實現居住正義。
曾銘宗日前受訪時也說，房地合一稅2.0通過，只是第一階段，而囤房稅是房地合一稅的重要配套，國民黨團未來會加速、積極推動囤房稅的修正立法。
而在第三勢力的小黨方面，建物筆數最多的是時代力量立委王婉諭，王在從政前，除了擔任過竹科工程師之外，也一路做到中高階管理職，她和配偶的名下共有7筆建物。至於其他時代力量的立委，邱顯智名下無房，陳椒華和配偶名下則共有4筆。
不同於其他人的申報資料，陳椒華與先生申報的4筆建物，就是代表4間房子，遭外界質疑是在囤房。對此，陳椒華曾透過臉書解釋，她與先生有3間房子供自己、父母和子女自住，另有一間出租，「沒有意圖空屋閒置，並非隸屬囤房定義」。
陳椒華也說，該繳的稅她絕對願意繳。她個人財產條件，不在於她對法案支持與否的考量之內，該推動的居住正義法案，她及時代力量會繼續推動。
陳椒華指出，雖然她跟先生工作和家人居住需求，至今擁有4間房，但她個人和時代力量推動囤房稅改革、捍衛居住正義的決心都不會改變。
另外台灣民眾黨團方面，立委邱臣遠和配偶共有2筆建物，賴香伶和配偶也有2筆建物，張其祿申報的2筆建物則皆在他的配偶名下，另外，蔡壁如名下僅有1筆建物，而高虹安在進入政壇前雖在郭台銘領導的鴻海集團工作，名下仍沒有房子，是個無殼蝸牛。
對於囤房稅，蔡壁如認為，能一併解決租屋市場不透明的情況。對於政府指出，囤房稅的成本將會被屋主轉移到租客上，蔡則怒斥「胡說八道。」