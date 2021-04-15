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平埔族正名法制化　蔡總統指示政院超前部署

記者張志康/綜合報導

2021-04-15 22:08:36

▲總統蔡英文接見拜登政府參訪團。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文要求行政院研擬平埔族正名法制化的困難。（圖／總統府提供）

總統蔡英文今天表示，平埔族正名議題在立法院一直難以達成共識，若大法官會議完成釋憲，將有助於解決問題；在此之前，請行政院先邀各界共同思考平埔族正名在法制化上遇到的困難，並一一解決。

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總統下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第15次委員會議，針對有關平埔族正名問題，原民會主委夷將．拔路兒表示，原住民身分法的推動，原民會4年前提出第一個版本，送到立法院無法完成立法，屆期不續審，後續最重要的是政黨協商，如果各黨各派原民立委都無法達成共識，即便再送新的版本，最後還是會遇到困難。

有關原轉會委員萬淑娟提出的平埔族正名釋憲案，他認為，有可能做出最後解釋，因此傾向由釋憲客觀處理身分認定的部分，才可能讓新的法案推出。

蔡總統回應也表示，立法院一直對這個問題很難達成一致性的意見，如果司法院，尤其是大法官能夠做出解釋的話，是有助於立法院解決這個問題。

另一方面，總統表示，當司法院大法官會議在處理這個問題的時候，建議行政院政務委員林萬億，回去跟行政院長蘇貞昌報告，拜託行政院請原轉會的委員、平埔族跟原住民族的各界代表、學者專家與相關主管機關，重新坐下來思考平埔族正名的法制方案所遭遇到的困難，這些困難要怎麼樣去一一排除，能不能做一個有系統的整理跟討論。

總統強調，「我們確實是碰到很大的困難」，但是不能不解決，應該把困難整理出來，一樣一樣處理，這是在大法官會議作出解釋之前，可以做的事情。

總統稍後因外交事務繁忙先行離開，由總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會副召集人、副總統賴清德主持。

針對原住民族土地問題，賴副總統表示，特別請內政部、原民會應該就國土規劃如何推動執行，要求各縣市政府務必通盤了解，確實配合執行，也能多到部落做說明，讓部落的頭目、議會可以知道有法可以解決長期以來面對的問題，也讓地方政府在做土地劃分使用上可以解決部落的需求。

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