陶德與跨黨派立委會談　聚焦九二共識與區域安全

美國總統拜登摯友、前參議員陶德率團訪台，今天午後與跨黨派立委會晤。據轉述，美方在會中關心九二共識、台灣人對中國大陸的看法，與會立委也討論如何防衛台灣。





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陶德（Chris Dodd）一行訪問團中午參加外交部安排的與外交部長吳釗燮在台北賓館的午宴。緊接著到行政院與行政院長蘇貞昌會談近1小時後，轉往萬豪酒店參加由AIT邀請、與朝野立委的會談，與會立委包括民進黨立委羅致政、王定宇、國民黨立委陳以信、蔣萬安、民眾黨立委高虹安、無黨籍立委林昶佐等6位跨黨派立委。





羅致政受訪表示，今天美方問及九二共識議題及年輕人對於兩岸議題的看法，屬於正式討論，不像一般的沙發椅閒聊，但他不便轉述立委發言。不過他強調，會中沒有談到美豬議題，反而是花較長時間討論九二共識。





高虹安受訪表示，她在會中提及台灣半導體供應鏈及經濟安全議題，如最近中國有竊取技術、挖角，而美方在出口管制及實體清單相關法制較為完整，且美國人工智慧國安委員會的報告，明確提到台灣是科技戰關鍵，雙方在會中交流討論。





高虹安受訪表示，美國訪問團關心台灣與兩岸關係、台灣人對中國大陸的看法，以及台美關係的重要議題，而與會立委也討論如何防衛台灣，避免發生台海危機。





林昶佐受訪表示，他在現場比較像是代表年輕世代的政治人物，雙方討論到氣候變遷、人權議題、原住民族權利、婚姻平權等議題，並向美國訪問團提及雙方可在相關議題合作。





與會的陳以信僅表示，是以個人身分受邀出席，對於會議內容不便轉述。





不過有與會者轉述，美方在會中問到很多尖銳問題，包括九二共識、台灣最需要美國怎樣的協助、台灣人長期以來對恐懼北京政權的看法，以及美國歷經這次總統大選後，台灣民眾對於美國的看法。





另一名與會者轉述指出，出席的國民黨立委對於九二共識極力辯護，並強調九二共識不等於一國兩制，也說他們不接受一國兩制。





與會者轉述，現場有立委提到，認為台灣年輕人對美國的認識太少、對中國不了解，沒有國際觀，看起來也好像不怕兩岸衝突，但又不願意當兵。





與會者轉述，羅致政當場表示，台灣年輕人「比我們還國際化」，且很關心國際事務與香港議題；總統蔡英文2020當選，除了獲得年輕人支持，也反映民眾對中國投下反對票。





據轉述，美方人員在會中詢問美、台目前最重要的議題為何，當時與會立委提到，中國擅長使用民主國家的自由，進而影響他國，引發資訊戰、認知戰，這點美國與台灣應互相合作。





此外，外交部也在臉書發文指出，吳釗燮在台北賓館宴請不遠千里前來台灣的好朋友們，陶德、前副國務卿阿米塔吉及史坦柏格。吳釗燮由衷感謝訪團來訪，也對於台美合作前景樂觀其成，期待為國際社會貢獻心力。外交部臉書還特別秀出鳳梨炒飯的照片說，「我們台灣人的鳳梨炒飯就是霸氣」。



