向市民報告打擊犯罪我們一直在做　雄警單日破數起槍擊案

針對重大案件，陳其邁要求，警方在最短時間快速破案，讓市民安心，並且針對治安熱點，持續掃蕩犯罪、查察槍枝、增加見警率，加強治安維護。陳其邁也認為，治安要由中央地方攜手合作，不管各縣市政府與中央都要加緊合作；他也提醒以親切熱忱的服務態度，提升民眾滿意度，讓市民朋友感受到員警服務熱誠。
在市長陳其邁要求全面肅槍與打擊暴力滋事份子的責令下，新興分局於今天凌晨於屏東內埔鄉破獲改造槍械工廠，查獲改造槍枝2把、半成品2把，子彈25顆、黑色火藥2罐等改造槍枝工具，起獲二級毒品安非他命3包。
鼓山分局針對經常流竄於高市及屏東東港地區一帶，以周姓男子為首要的聚眾暴力治平對象發動收網，將9名蒐報對象全數查緝到案。小港分局以偵辦重大刑案的精神，成功尋獲12日離家走失之未成年少女平安返家，父母特別至小港分局致謝。
仁武分局今天也在市警局各單位同仁努力查緝下，順利逮捕13日凌晨於仁武區的槍擊案吳姓開槍主嫌及開槍李嫌、開車撞門邱嫌等4嫌到案，截至目前已查獲涉案6車9人與4把改造手槍，後續仍將持續追緝共犯及幕後教唆者以期徹底刨除、肅靖治安。
根據高市警局統計，110年1至3月與109年同期治安數據，全般刑案、暴力犯罪、與槍擊案件，全般刑案較109年減少886件，且破獲率99.15％，增加2.27％。
在暴力犯罪發生數較109年減少1件，破獲率達100％，發生減少5％，槍擊案件發生數與109年相較並無增減，且破獲率100％。除槍撃案，發生數與破獲率皆位列6都中段，表現平穩。暴力犯罪與槍擊案件的破獲率，在6都排名為前段。