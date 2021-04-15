南台灣頂級SPA 在隱世桃源裡感受瑞士極致肌膚美學
記者陳美嘉／高雄報導
2021-04-15 23:10:23
▲「Medical SPA會館」開幕邀請到金鐘影后天心蒞臨剪綵並體驗專屬訂製護膚課程。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.15）
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▲「Medical SPA會館」開幕邀請到金鐘影后天心蒞臨剪綵並體驗專屬訂製護膚課程。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.15）
甫開幕的高雄萬豪酒店搶高端商機，與瑞醫科美生醫集團SWISSPA 攜手打造「Medical SPA會館」，今（15）日更邀請到金鐘影后天心蒞臨剪綵並體驗專屬訂製護膚課程，她說，很開心到高雄享受一趟寵愛自己的小旅行，能全然遠離城市喧囂，沈浸在幽雅寧靜的頂級SPA服務。
▲高雄萬豪酒店「Medical SPA會館」佔地百坪，擁有共12間頂級SPA體驗室。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.15） 創立逾40年的瑞醫科美生醫集團SWISSPA，在2021年大舉前進南台灣，選擇在萬豪酒店打造頂級會館，要為更多想知悉逆齡之秘的貴婦提供尊榮體驗。瑞醫SWISSPA x Swissline 高雄萬豪酒店Medical SPA會館佔地百坪，擁有共12間頂級SPA體驗室，以極具現代風格的低飽和色彩妝點，隱密的空間就像走入市內桃源，讓身心靈全然放鬆。大片落地窗設計，自然光線傾瀉於室之中，增添柔美的視線，一覽身處高雄市中心的都會美景。 × ▲高雄萬豪酒店「Medical SPA會館」佔地百坪，擁有共12間頂級SPA體驗室。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.15） ▲「Medical SPA會館」開幕邀請到金鐘影后天心蒞臨剪綵並體驗專屬訂製護膚課程。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.15） 結合亞洲草本及歐洲芳療，配合劃時代性的美容科技儀器訂製最適課程，為不同膚質的客人安排貼心分級系列擁有個人專屬護膚體驗，搭配國際資深芳療師的專業技術，更能釋放潛藏於肌膚及心靈的深層壓力，開啟美麗之鑰。開幕活動推出四重回饋酬賓專案，另外也推出高雄市民的特惠活動，首次體驗憑身份證即享臉部或身體療程任選單堂會員價體驗。 × ▲「Medical SPA會館」開幕邀請到金鐘影后天心蒞臨剪綵並體驗專屬訂製護膚課程。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.15）