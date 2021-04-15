南台灣頂級SPA　在隱世桃源裡感受瑞士極致肌膚美學

甫開幕的高雄萬豪酒店搶高端商機，與瑞醫科美生醫集團SWISSPA 攜手打造「Medical SPA會館」，今（15）日更邀請到金鐘影后天心蒞臨剪綵並體驗專屬訂製護膚課程，她說，很開心到高雄享受一趟寵愛自己的小旅行，能全然遠離城市喧囂，沈浸在幽雅寧靜的頂級SPA服務。





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▲高雄萬豪酒店「Medical SPA會館」佔地百坪，擁有共12間頂級SPA體驗室。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.15）

× ▲高雄萬豪酒店「Medical SPA會館」佔地百坪，擁有共12間頂級SPA體驗室。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.15）

▲「Medical SPA會館」開幕邀請到金鐘影后天心蒞臨剪綵並體驗專屬訂製護膚課程。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.15）