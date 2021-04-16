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深夜拋出震撼彈！邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 06:36:37｜2021-04-16 07:37:28

▲采子因被爆搶閨蜜男友風波，所屬經紀公司「原音兄弟」深夜宣告解約。（圖/IG）
▲采子因被爆搶閨蜜男友風波，所屬經紀公司「原音兄弟」深夜宣告解約。（圖/張暐弘IG）
人氣女星采子遭爆介入何孟遠、閨蜜荳荳的感情，繼昨（15）日晚間發出影片道歉，並且宣布退出《全明星運動會2》後，深夜時，緋聞男友邱鋒澤的公司原音兄弟發聲明表示「因采子違反本公司宗旨以及合約約定，決定終止與采子合約關係」；而其另外一位老闆張暐弘也出面吐露心聲。

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原音兄弟深夜發出聲明表示「本公司旗下藝人采子（本名：謝采紋），在本次新聞事件發生後，並未與公司說明全部事實，導致公司錯誤判斷處理方式，因而蒙受形象與名譽受損，在此本公司聲明，謝采紋小姐因違反本公司宗旨以及合約約定，身為公眾人物需維護良好形象，對公司、對社會均須善盡責任，做好榜樣，本公司深感遺憾，經內部討論後，原音兄弟秉持公司宗旨與原則，必須與謝采紋小姐終止合約關係」。

▲采子被爆搶閨蜜男友之後，拍影片道歉，並宣布退出《全明星運動會2》的節目錄製。（圖/采子IG）
▲采子被爆搶閨蜜男友之後，拍影片道歉，並宣布退出《全明星運動會2》的節目錄製。（圖/采子IG）
「全面停止後面所有工作的規劃與安排，謝采紋小姐也尊重公司的決定，本公司也感謝合作期間謝采紋小姐的付出，對於因此事件受到傷害的個人、粉絲與合作夥伴，謝采紋小姐與原音兄弟深表歉意，願盡最大努力負擔起善後責任，對於與合作夥伴正在進行中的所有合約工作，若有任何需要完成的部分，謝采紋小姐與原音兄弟均願意全力配合合作夥伴的需求，盡應盡的責任，最後，仍想對所有支持我們的粉絲與合作夥伴們表達深深的歉意，謝謝各位一路以來的支持。」

而老闆之一的張暐弘在公司發表聲明後，也在個人IG吐露心聲表示「已經撤回在采子貼文底下之前的留言，事發當時與采子溝通，知道她言語不當但是選擇相信她這是一場誤會。但現在經過更多求證，發現事情也許已經並不單純了，現在眼前的事實在自己也不是很有把握的情況下，我只能說對采子的行為感到失望。 希望她能夠吸取這次的教訓，做個對生活更有責任心的大人，至於造成各位的困擾，我想再鄭重的跟各位道歉。」

▲原音兄弟之一老闆張在IG向廣大粉絲致歉，也表明對於看到自己一手拉拔的一人
▲原音兄弟之一老闆張暐弘在IG向廣大粉絲致歉，也表明對於看到自己一手拉拔的藝人對別人造成傷害，感到非常難過。（圖/張暐弘IG）
事實上，「原音兄弟」是由新加坡創作人張暐弘及歌手邱鋒澤於2017年創辦，過去這段期間邱鋒澤力捧采子，甚至還傳出兩人有緋聞，與張暐弘共同組成「原音鐵三角」，其音樂作品獲得不少粉絲喜愛，采子也因為加入《全明星運動會2》表現優異，人氣再度翻漲一波，如今捲入閨蜜三角戀情風波，辜負老闆對其信任，也葬送了自己的演藝生涯，令人感到可惜。（編輯：張嘉哲）

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