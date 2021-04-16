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AZ疫苗爭議不斷　丹麥宣布停用、挪威建議停止接種

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-16 06:53:25

▲阿斯特捷利康(AZ)疫苗的血栓疑雲持續延燒，丹麥宣布停用，挪威公衛局也建議暫停施打。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿斯特捷利康(AZ)疫苗的血栓疑雲持續延燒，丹麥宣布停用，挪威公衛局也建議暫停施打。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
阿斯特捷利康疫苗(AZ)血栓疑雲不斷，儘管歐盟醫藥管理機關和世界衛生組織(World Health Organization, WHO)日前都曾強調，無證據可顯示疫苗與血栓之間的直接關聯，但還是有國家宣布暫停施打。北歐的丹麥14日成為全球首個全面停打AZ疫苗的國家，而挪威公共衛生研究所則在15日表示，建議在其疫苗接種計劃中停止使用AZ疫苗，也建議暫停將同樣有血栓風險的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗加入該國的接種計畫。

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綜合外媒報導，丹麥衛生局14日召開AZ疫苗停打相關記者會，聲稱出於安全考量，全國禁用AZ疫苗，理由是可能引發罕見的血栓，成為全球第一個、也是歐洲首個因為預防罕見但嚴重副作用而完全停用此疫苗的國家。

丹麥衛生局長布勞斯特倫(Soren Brostrom)在記者會上表示，經過全盤考量後，決定將AZ疫苗先排除在丹麥的國民接種計畫之外，雖然可能導致施打進度因此延後，但現階段這是較好的安排，未來也不排除恢復施打的可能。

▲挪威公共衛生研究所也建議暫停使用AZ疫苗。（圖／翻攝自挪威公衛所官網）
▲挪威公共衛生研究所也建議暫停使用AZ疫苗。（圖／翻攝自挪威公衛所官網）
另一方面，挪威公共衛生研究所15日也發表聲明，指出現在與AZ疫苗相關的風險，甚至大於挪威的新冠肺炎疫情，特別是對年輕人而言；而且現在相較於3月時，全球對於AZ疫苗與罕見嚴重血小板低下、血栓及出血之間的關聯也有了更多的了解，所以建議先從挪威的疫苗接種計劃中移除AZ疫苗。

挪威公共衛生研究所的聲明中，也提到了近期同樣有罕見嚴重血栓風險的美國嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，該所感染控制主任布克霍姆(Geir Bukholm)也建議暫緩將該疫苗加入接種計劃的決定，直到有關調查更多的細節出爐為止。

根據《路透社》報導，挪威衛生部長霍伊(Bent Hoeie)週四表示，有鑑於挪威公衛所的建議，加上當局尚需更多資訊，所以推遲原定15日有關是否使用AZ疫苗的宣布。

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