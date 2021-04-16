AZ疫苗爭議不斷　丹麥宣布停用、挪威建議停止接種

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丹麥衛生局長布勞斯特倫(Soren Brostrom)在記者會上表示，經過全盤考量後，決定將AZ疫苗先排除在丹麥的國民接種計畫之外，雖然可能導致施打進度因此延後，但現階段這是較好的安排，未來也不排除恢復施打的可能。
另一方面，挪威公共衛生研究所15日也發表聲明，指出現在與AZ疫苗相關的風險，甚至大於挪威的新冠肺炎疫情，特別是對年輕人而言；而且現在相較於3月時，全球對於AZ疫苗與罕見嚴重血小板低下、血栓及出血之間的關聯也有了更多的了解，所以建議先從挪威的疫苗接種計劃中移除AZ疫苗。
挪威公共衛生研究所的聲明中，也提到了近期同樣有罕見嚴重血栓風險的美國嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，該所感染控制主任布克霍姆(Geir Bukholm)也建議暫緩將該疫苗加入接種計劃的決定，直到有關調查更多的細節出爐為止。
根據《路透社》報導，挪威衛生部長霍伊(Bent Hoeie)週四表示，有鑑於挪威公衛所的建議，加上當局尚需更多資訊，所以推遲原定15日有關是否使用AZ疫苗的宣布。
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