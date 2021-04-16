中國禁台鳳梨　前白宮官員博明籲組經濟北約反制

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USCC委員、華府智庫「國家亞洲研究局」（TheNational Bureau of Asian Research）會長甘浩森（Roy Kamphausen）在聽證會上關切中國經濟恫嚇作為，包括禁止澳洲龍蝦、紅酒進口，懲罰澳洲推動不利中共的政策，近來也停止進口台灣鳳梨。
甘浩森表示，突如其來的禁令，對這些高度仰賴中國市場的國家造成痛苦、嚴重衝擊，而他們多為美國夥伴盟友。
甘浩森指出，就台灣鳳梨來說，外交部長吳釗燮發起挺「自由鳳梨」倡議，短時間就吸引足夠國內外買家，彌平銷量損失，但類似作法不一定適用所有可能遭中國抵制的產品。他認為，美方在思考因應政策工具時，應發揮更多創意。
博明回應表示，他認為美國第一個能做的是公開聲援。澳洲紅酒被禁時，白宮國安會立即推文發聲，白宮舉辦活動也特別使用澳洲紅酒。他笑稱，他自己家廚房也掛上一張海報，寫著「對抗共產主義，就喝澳洲紅酒」。
博明接著說，另一個作法則是成立類似「經濟北約」（Economic NATO）。在這架構下，若中國出於政治目的，運用經濟籌碼折磨台灣、菲律賓或美國國內商人與勞工，該聯盟會出來頂替，透過某些機制讓遭制裁產品能被吸收，藉此達到反制威嚇中國作用。
博明指出，中國擁有龐大市場勢力，所以能對他國造成痛苦。北京下一步想做的就是獨占高科技產品供應鏈，成為唯一供應商，就能切斷世界供應來源。「到時就不是只說不買你產品，而是也不運送重要補給品給你，像是半導體、電子產品、光纖或藥品等。」
余茂春則建議，美國行政部門應依據中國每年發布的外資准入負面清單，逐條採取對等措施，禁止中國在相對應美國產業投資。美國國會也應建立機制，讓在中國遭受不平等待遇的美企有投訴管道，政府再依此資訊對北京祭出主權對等措施。
余茂春表示，自由世界若不改變中共行徑，到頭來反而會被改變。中共核心圈認為與美國及自由世界的鬥爭，就是場零和遊戲，美國能夠也必須贏得這場地緣政治強權的競爭。（編輯：周永捷）1100416