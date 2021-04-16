「舒力基」3天後轉強颱　北、東部局部降雨　南部天氣晴

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今天至明（17）晨東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨；中南部多雲時晴，山區午後有零星短暫降雨的機率。北台舒適微涼、其他地區白天熱，各地早晚偏涼；今日各地區氣溫：北部17至26度，中部18至32度，南部19至35度，東部18至30度。
明天白天起大陸高壓逐漸南移，北台灣先好轉，花東仍有局部雨。下週日、一（18、19日）台灣附近轉乾、大氣穩定，中高空雖有層狀雲，各地仍為多雲時晴；北、東舒適微熱、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼。 下週二至週四（20至22日）、各地晴朗乾燥，白天熱、早晚略偏涼。天乾物燥，要多補充水分；山區活動注意火苗。
至於颱風動向，吳德榮表示，「舒力基」前3天先受太平洋高壓西南側的東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近，第4、5天進入鞍形場轉北緩慢前進。由於「舒力基」通過高海洋熱含量(OHC)海域，3天後將增強至「強烈颱風」(≧51米/秒)。
吳德榮說，根據最新模擬顯示，「舒力基」第6天起逐漸受到「西風帶」的導引，向東北東大迴轉，遠離台灣。「舒力基」不但無侵台機率，反而給台灣帶來5、6天穩定乾燥(相對濕度較低)的大氣，雖然偶爾有一些中高雲通過台灣上空。