美宣布制裁俄羅斯！拜登警告普丁收手 否則報復將升級
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-16 08:19:01
美國政府在昨天(15日)宣布制裁俄羅斯，將32個俄羅斯實體和個人列入黑名單，並驅逐10名俄羅斯外交官，理由是對美國實施選舉干預以及惡意網路攻擊，引發俄國反彈，認為美方此舉同時損害雙方利益，而美國總統拜登(Joe Biden)則警告，若俄羅斯持續傷害美國的民主，也不排除會將制裁行動升級，但也強調不希望美俄關係開啟惡性循環，預計今年夏天會與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)會面。
綜合《NBC News》等外媒報導，拜登在白宮宣布制裁後不久發表談話，聲稱已經向普丁清楚表明，絕不容許外國勢力肆意干預美國民主進程：「美國不希望與俄羅斯陷入循環衝突，而是建立穩定、可預測的關係，但若俄羅斯繼續干涉我們的民主，我也準備好採取進一步行動回應，這是我身為美國總統的責任。」
拜登也提到他13日與對方通電話時，曾提出2人今年夏天在歐洲安排面對面會談，以討論雙方於核裁軍、伊朗、北韓、新冠疫情及氣候變化等範圍合作的可能，重申美俄合作符合雙方利益，但也不忘強調反對俄羅斯侵犯美方利益。
在美國宣布制裁俄羅斯之後，歐洲的波蘭也已下令3名駐當地的俄國外交人員離開，以顯示對美國的支持；外界預測俄羅斯也將驅逐同樣數量的波蘭外交官做為報復。