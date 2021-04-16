美團訪台成員橫跨兩黨！林俊憲：美對台的支持已高度共識

在美國總統拜登指派下，美國前參議員陶德15日向總統蔡英文表示，「現在就是美台關係有史以來最強健牢固的時刻」，他除了重申拜登對台美關係的承諾外，也表示，拜登政府是可靠且值得信賴的朋友，也會協助拓展國際空間，並支持台灣積極投入自我防衛。對此，綠委林俊憲認為，美團訪台成員橫跨兩黨，美國對台灣的支持已是高度共識。





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美國拜登總統1月20日就職，昨日派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）等人以非官方身份訪問台灣，陶德致詞時說，在此非常感謝蔡總統，謹代表本團感謝蔡英文的接待。這次很榮幸可以和兩位資深的外交政策專家一同訪問台灣。他們兩位在美台關係都具備相當豐富的知識及經驗。阿米塔吉大使曾在小布希總統任內擔任副國務卿，史坦伯格教授則在歐巴馬總統任內擔任副國務卿。





陶德說，「我認為自己是台灣的多年老友，我相信阿米塔吉大使與史坦伯格教授和我一樣對台灣有相同的感受。」今年適逢台灣關係法42週年，當年1979年他在眾議院是推動台灣關係法的其中一位議場總監，也就是說當時的工作就是要為這樣重要的重要法案奔走，爭取在國會同仁的支持。隨著時間推移，台灣關係法的重要性也日漸彰顯，他可以很有自信大聲的說，「現在就是美台關係有史以來最強健牢固的時刻。美台不但共享深厚經濟聯繫，也同樣堅持民主價值，並且有著至關重要的安全夥伴關係」。





他說，「今天我們這個跨黨派的代表團來這邊共聚一堂，如總統剛才提到的我們是跨黨派的組合。我們來這邊是應我的老友拜登總統的請託，來重申美國對台美關係的承諾，及美國對台美共享的眾多利益上面的深化雙邊合作的堅持。過去一年來，台灣有很出色的表現，在許多領域都展現台灣可以幫忙，也正在幫忙。我們很期待要跟台灣合作，進一步推進我們共享價值、繁榮以及安全。」





對此，林俊憲表示，這次訪問中最值得注意的重點就是成員，率領的代表是前參議陶德Chris Dodd，他與拜登總統關係非常密切，可以直接反映此次訪問的成果，為雙方領導人互捎口信，同時也顯示了拜登總統對此次訪問的重視。此外，訪團中還有兩位非常重要的成員，前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦伯格（James Steinberg）。史坦伯格是歐巴馬總統時期的副國務卿，而更特別的是阿米塔吉，他是共和黨重要的國防外交事務幕僚，並在小布希總統時期擔任副國務卿，後來則在美國重要的亞太事務智庫「Project 2049」擔任主席直到去年，對台灣事務非常熟悉。





林俊憲說，這樣的組成除了橫跨黨派外，同時也具備了時間上的延續性，可以反映出美國近二十年來的台灣政策變化。面對中國日益增強的威脅，台美關係對雙方而言都是重要的核心利益， 期待這次訪問可以再次加深雙方合作！



