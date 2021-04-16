蔡英文官邸宴請陶德美訪團 四隻愛犬合照入鏡超吸睛
記者胡宥心／台北報導
2021-04-16 08:42:54
美國拜登總統專程派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日抵達台灣進行訪問，預計今（16）日中午搭專機返美，結束短短2天的訪台行程。
昨（15）日總統蔡英文在官邸宴請美訪團一行人，蔡晚間在臉書PO文表示，先前與這些美國跨黨派的好朋友，在公務場合或視訊會議中，經常有互動。不過，能招呼大家來家裡坐坐，自在的交流，這是更棒的。蔡英文臉書放上合照，除了她領養的3隻退役導盲犬入鏡，新領養的搜救犬「樂樂」 一馬當先衝到鏡頭最前方，相當搶眼吸睛。
總統府新聞稿中指出，雙方席間並就台美各項重要議題交換意見。並重申對拜登政府上任以來持續展現堅定支持台灣立場的感謝，
蔡英文說，特別在《台灣關係法》立法42週年之際派遣資深訪團來台，再次展現對民主台灣「堅若磐石」的承諾，希望未來台美雙方在既有的良好合作基礎上共同努力，持續深化合作夥伴關係，共同維護印太地區的和平穩定及繁榮發展。
晚宴中，雙方也就區域情勢、國際疫情、經貿合作以及雙方國內政經局勢等議題交換意見，氣氛輕鬆愉快。晚宴成員有副總統賴清德、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、行政院政務委員鄧振中、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正，以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）、副處長谷立言（Raymond Greene）及國務院亞太局台灣協調處處長白丹利（Dan Biers）等人。