采子招了「和何孟遠曖昧」 聲淚俱下宣布退出《全明星》
娛樂中心／綜合報導
2021-04-16 09:43:23｜2021-04-16 09:47:15
采子（謝采玟）被爆料介入好友荳荳（何紫妍）和何孟遠間的感情，昨（15日）下午先是發道歉聲明，稱「沒處理好友情分界」，並否認與男方交往，孰料，晚間再度上傳一支自拍影片，聲淚俱下吐露實情：「我跟何孟遠確實是有曖昧、像情侶間的行為！」同時宣布退出節目《全明星運動會2》。
影片中，采子紅著眼眶向受事件波及的人道歉：「對不起，在這裡我自己決定拍影片向受傷害的人說實話，向荳荳說對不起，讓妳那麼難過，真的很抱歉。我的家人朋友、原音兄弟，所有幫助過我的節目、前輩們，謝謝你們，對不起。」
采子含淚表示：「我跟何孟遠確實是有曖昧、像情侶間的行為，但這些是在我得知荳荳跟孟遠分手後發生的事情。對於真實荳荳跟孟遠的情況，我不清楚。」她坦承，這段期間有與荳荳見面，聽對方說和何孟遠還住在一起，「我不覺得我有資格告訴她，何孟遠跟大家說他們已經分手了，我也沒有資格去詢問她，所以我就裝作我也不知道。」
接著，采子鄭重宣告：「我會自己退出《全明星運動會》。」她哭著表示對不起藍隊、經紀公司「原音兄弟」及想保護她的媽媽，願意接受公司任何懲處，期間多次鞠躬，最後則向粉絲道別：「跟你們說再見，謝謝你們。」
對於采子宣布從《全明星運動會2》下車，三立電視得知後有些錯愕，「很遺憾事情發展至此！電視台跟製作單位都沒有接到經紀公司的回應，但選手評估自身狀態，片面決定退賽，製作單位予以尊重，將同步啟動應變機制，以維持賽事的正常運作！」
而采子所屬的「原音兄弟」，深夜也火速發聲明表示：「謝采紋小姐因違反本公司宗旨以及合約約定，身為公眾人物需維護良好形象，對公司、對社會均須善盡責任，做好榜樣，本公司深感遺憾，經內部討論後，原音兄弟秉持公司宗旨與原則，必須與謝采紋小姐終止合約關係。」（編輯：楊穎軒）