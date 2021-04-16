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台積電毛利率引疑慮股價跌　台股早盤盤下震盪、力守萬七

記者許家禎／台北報導

2021-04-16 09:42:31｜2021-04-16 09:45:18

台積電
▲台積電法說會後引發毛利率恐走低等疑慮，16日早盤以610元開出，早盤跌10元，跌幅1.4%，來到609元。（示意圖／NOWnews資料照）
美股道瓊、標普指數再創新高，不過台積電法說會後ADR下跌逾2%，也讓台北股市今（16）日開盤跌48.38點，加權股價指數以17028.35點開出，但沒多久拉到平盤上下震盪，力守萬七。其中機電、玻璃、鋼鐵、運輸族群都很強勁。至於台積電今日以610元開出，早盤跌10元，跌幅1.4%，來到609元左右。

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美股道瓊指數上漲305.10點，或0.90%，收34,035.99點；標普500指數上漲45.76點，或1.11%，收4,170.42點；那斯達克指數上漲180.92點，或1.31%，收14,038.76點；費城半導體指數上漲305.10點，或0.90%，收34,035.99點，道瓊與標普指數都再創新高。

台積電昨日法說會，第一季歸屬母公司之稅後淨利為1,396.90億元，雖然季減2.2%，但年增19.4%，為歷史次高紀錄，單季每股淨利5.39元也優於預期。平均毛利率季減1.6個百分點達52.4%，年增0.6個百分點。展望第二季，估營收 129到132億美元，季減0.15%至季增2.17%，將續創新高，估毛利率49.5到51.5%，營益率38.5到40.5%，都較首季下滑。

台積電強調，這是因為第二季財測已涵蓋14日南科廠跳電事件之影響，但受惠高效運算、車用需求續強，以及智慧型季節性影響略為和緩等因素，產能持續吃緊，唯毛利率受5奈米量產、產能滿載無法優化成本等因素，因此雙率較上季下滑。而台積電也預測今年半導體市場（不含記憶體）將年成長約12%，台積電今年將成長約20%。

在資本支出方面，由之前公布的250至280億美元，上調至300億美元，創史上新高，但也有法人質疑如此大手筆投資，都可能讓毛利率走低，影響未來幾年的獲利，但台積電強調，這是因為看到客戶有此需求，所以才加強資本支出。而台積電法說會後ADR下跌逾2%，今日則以610元開出，早盤跌10元，跌幅1.4%，來到609元左右。

至於其他電子股則表現強勁，像是鴻海早盤漲1%以上，來到123元。大立光漲2.6%，來到3130元。聯電漲3%，來到54.8元。旺宏漲4%、世界先進漲2%、日月光漲2%以上。另外，機電、玻璃、鋼鐵、運輸族群強勁，其中中鋼漲5%、燁興漲7%，高興昌、第一銅、春雨也都漲6到9%。

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