台積電毛利率引疑慮股價跌　台股早盤盤下震盪、力守萬七

台積電昨日法說會，第一季歸屬母公司之稅後淨利為1,396.90億元，雖然季減2.2%，但年增19.4%，為歷史次高紀錄，單季每股淨利5.39元也優於預期。平均毛利率季減1.6個百分點達52.4%，年增0.6個百分點。展望第二季，估營收 129到132億美元，季減0.15%至季增2.17%，將續創新高，估毛利率49.5到51.5%，營益率38.5到40.5%，都較首季下滑。
台積電強調，這是因為第二季財測已涵蓋14日南科廠跳電事件之影響，但受惠高效運算、車用需求續強，以及智慧型季節性影響略為和緩等因素，產能持續吃緊，唯毛利率受5奈米量產、產能滿載無法優化成本等因素，因此雙率較上季下滑。而台積電也預測今年半導體市場（不含記憶體）將年成長約12%，台積電今年將成長約20%。
在資本支出方面，由之前公布的250至280億美元，上調至300億美元，創史上新高，但也有法人質疑如此大手筆投資，都可能讓毛利率走低，影響未來幾年的獲利，但台積電強調，這是因為看到客戶有此需求，所以才加強資本支出。而台積電法說會後ADR下跌逾2%，今日則以610元開出，早盤跌10元，跌幅1.4%，來到609元左右。
至於其他電子股則表現強勁，像是鴻海早盤漲1%以上，來到123元。大立光漲2.6%，來到3130元。聯電漲3%，來到54.8元。旺宏漲4%、世界先進漲2%、日月光漲2%以上。另外，機電、玻璃、鋼鐵、運輸族群強勁，其中中鋼漲5%、燁興漲7%，高興昌、第一銅、春雨也都漲6到9%。