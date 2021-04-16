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金正恩偕妻出席祖父冥誕！對防疫有信心　平壤盛大慶祝

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-16 10:01:05

▲為了慶祝已故領導人金日成冥誕，北韓於15日大肆舉行相關慶祝活動，分析認為，此舉是為了凸顯北韓的防疫信心。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了慶祝已故領導人金日成冥誕，北韓於15日大肆舉行相關慶祝活動，分析認為，此舉是為了凸顯北韓的防疫信心。（圖／美聯社／達志影像）
4月15日是北韓已故領導人金日成冥誕，也被稱為太陽節，有別於去年因新冠疫情而取消大多數活動，今年太陽節，平壤歡慶氣氛濃厚，官方並釋出金正恩帶著妻子李雪主、妹妹金與正等人參謁錦繡山太陽宮的照片；分析認為，這凸顯了北韓對防疫的信心。

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根據《韓聯社》報導，北韓去年因新冠疫情而取消了太陽節大部分的慶祝活動，並大幅縮減活動規模，但今年規模卻恢復至往年水平，還舉辦了體育大賽、紀念演出和煙火秀等活動，顯示人民生活如常；北韓官媒並報導了群眾對金日成表達懷念之情的發言，將太陽節視為鞏固內部團結的契機。

▲北韓於15日大肆舉行相關慶祝活動，紀念金日成冥誕。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓於15日大肆舉行相關慶祝活動，紀念金日成冥誕。（圖／美聯社／達志影像）
金正恩於太陽節當天，攜夫人李雪主、黨組織書記趙勇元、勞動黨副部長玄松月、軍總參謀長樸正川以及胞妹金與正，共5人赴錦繡山太陽宮參謁。報導指出，金正恩此舉顯示，將趙勇元、金與正、玄松月視作心腹，而帶上樸正川，則展現出金正恩對增強國防力量的意志。

至於外界原本預期，北韓會在太陽節前後，針對美國拜登政府進行武力示威一事，截至發稿時間為止並未出現異常，南韓聯合參謀本部相關人士表示，將與美國情報部門保持緊密合作，密切關注北韓軍事動向。

▲金正恩帶領妻子、妹妹和其他少數幾位親信，赴錦繡山太陽宮參謁。（圖／翻攝自勞動新聞）
▲金正恩帶領妻子、妹妹和其他少數幾位親信，赴錦繡山太陽宮參謁。（圖／翻攝自勞動新聞）
 

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