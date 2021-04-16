花旗退台消金市場！財經網美反讚「聰明決定」 原因曝光
編輯中心/綜合報導
2021-04-16 10:18:00
美國花旗集團昨（15）日發表2021年第1季的營運報告及未來展望，宣布將把亞洲、歐洲、中東及非洲地區的消費金融事業集中，並退出亞洲及歐洲13國的消費金融業務，消息一出引發各界關注。對此，財經網美胡采蘋則認為「我覺得是很聰明的決定」，並透露背後原因。
胡采蘋昨深夜於臉書粉絲團《Emmy追劇時間》發文指出，花旗銀行宣布關閉13個國家的消費金融業務，包括他們其實做得相當不錯的台灣，還有澳洲、巴林、中國大陸、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、泰國和越南，主要是砍掉信用卡、信用貸款和房貸業務。
胡采蘋分析，其實外商銀行的規模去做貸款，是放不過本國銀行的，本來這些業務外商銀行也做不大；而在第三方支付開始爬進人們的手機，支付越來越方便以後，信用卡本來就會受到衝擊，付款的工具變多，而當第三方支付公司提供越來越多折扣優惠、新玩法，甚至許多實業公司進來帶著雄厚資金去玩，這些穩定的舊業務就面臨毛利下滑、餘額下滑的情形，到底要不要投入行銷費用去拚一個老產品，就是很困難的問題了。
胡采蘋也認同花旗的做法，並稱「其實我覺得花旗做的是對的，決策很快，早點停止糾纏，專心攻打財富管理業務」，認為花旗有強大的全球外匯部位，有各個分行可以互相支援，提供在不同國家交易所的各種金融合約，專注投資在財富管理的產品與客戶上，是很合理的選擇，她強調「我覺得還是很聰明的決定」。
台灣花旗則表示，將持續深耕台灣市場，聚焦企業金融業務，而有關這13個市場的消費金融策略調整，完全不會動搖對台灣及亞太區的長期承諾。透過重新定位發展策略，能將資源更進一步投資於大幅發展在台灣的機構客戶業務，涵蓋企業金融暨投資銀行、商業金融、金融市場，和財資暨貿易金融事業。（編輯：賴詠璿）