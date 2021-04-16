NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

理髮「洗+剪」價位多少合理？男女論戰點關鍵：回不去了

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 10:29:03

剪髮
▲理髮「洗+剪」價位多少合理？男女論戰點關鍵。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
台灣街頭「理髮店」隨處可見，但不少民眾對於路邊的理髮店是否可以剪出好造型存疑，又或者對於「技術收費」也存在著考量，該如何挑選才不會「踩雷」、剪出適合自己的造型感到困惑。因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「理髮『洗+剪』價位多少才合理？」沒想到就有男女論戰點出關鍵，直言「回不去了」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「洗加剪多少錢」的文章表示，「自己平常習慣的『洗+剪』通常落在哪個價位呢？我最近要換地方，但google到的感覺都是業配，想說再觀望看看好了」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲綜合大多數網友的意見，「洗+剪」價格多少取決於「服務」和「地區」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲綜合大多數網友的意見，「洗+剪」價格多少取決於「服務」和「地區」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
男女網友們紛紛論戰表示「我男生，350搞定」、「之前單剪700覺得不值，現在都找新北450的」、「男生都不超過500，這種只能撐兩個禮拜的東西當然越便宜越好」、「600，之前還包刮鬍的」，但也有女性網友表示「台中1200 不過我都順便護髮 所以大概2200」、「1000 因為只有這個設計師能搞定我ㄉ爛髮流...」、「800固定好幾年的設計師，中間還漲100」、「500多，但都會加護髮，剪一次大概一千多」。

綜合大多數網友的意見，「洗+剪」價格多少取決於「服務」和「地區」，「一堆男的是在哈囉，女生的頭髮才費工吧，洗髮、護髮、染髮、頭皮保養等等，還有頭皮按摩哦」、「南部350，按摩還很舒服」、「雖然女生貴，但是大概快半年才剪一次」。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
7.41%92.59%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.93%84.07%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀