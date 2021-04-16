理髮「洗+剪」價位多少合理？男女論戰點關鍵：回不去了
編輯中心/綜合報導
2021-04-16 10:29:03
台灣街頭「理髮店」隨處可見，但不少民眾對於路邊的理髮店是否可以剪出好造型存疑，又或者對於「技術收費」也存在著考量，該如何挑選才不會「踩雷」、剪出適合自己的造型感到困惑。因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「理髮『洗+剪』價位多少才合理？」沒想到就有男女論戰點出關鍵，直言「回不去了」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「洗加剪多少錢」的文章表示，「自己平常習慣的『洗+剪』通常落在哪個價位呢？我最近要換地方，但google到的感覺都是業配，想說再觀望看看好了」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
男女網友們紛紛論戰表示「我男生，350搞定」、「之前單剪700覺得不值，現在都找新北450的」、「男生都不超過500，這種只能撐兩個禮拜的東西當然越便宜越好」、「600，之前還包刮鬍的」，但也有女性網友表示「台中1200 不過我都順便護髮 所以大概2200」、「1000 因為只有這個設計師能搞定我ㄉ爛髮流...」、「800固定好幾年的設計師，中間還漲100」、「500多，但都會加護髮，剪一次大概一千多」。
綜合大多數網友的意見，「洗+剪」價格多少取決於「服務」和「地區」，「一堆男的是在哈囉，女生的頭髮才費工吧，洗髮、護髮、染髮、頭皮保養等等，還有頭皮按摩哦」、「南部350，按摩還很舒服」、「雖然女生貴，但是大概快半年才剪一次」。（編輯：王柏文）