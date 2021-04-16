美國會鷹派促政府　限制銷售晶片生產設備給中國

這封日期註明為4月13日的信函今天對外公布，內容建議電子設計自動化（electronic designautomation, EDA）軟體銷售應核發許可，還有其他針對中國企業的晶片相關銷售限制。
信函指出，這些措施將「確保美國企業及夥伴國和盟國企業不得銷售工具給這些共產主義者，他們會用來扼殺我們」。
天津飛騰信息技術有限公司和其他6家與超級電腦有關的中國實體，因支援中國軍事現代化，上週被美國商務部列入黑名單。
麥考爾和柯頓不僅希望限制美國產品銷售給飛騰，也要求以美國設備生產飛騰所設計半導體晶片的任何企業，均須取得許可。
他們表示，任何措施若做不到這個程度，「都是裝成強有力行動的半調子措施」。
路透社報導，1名承認收到信函的商務部人士表示，商務部「正持續審查情況，以決定是否須採取其他措施」。
美國去年發布一項規定，要求以美國晶片生產設備在海外製造半導體並銷售給華為，須取得許可，以擴大制止向華為出貨。
美國基於國家安全和外國政策等考量，於2019年將華為列入管制實體清單中。此舉限制美國供應商向華為出貨，但並未打擊到在海外製造的商用晶片。
為此，美國針對華為擴大「外國直接產品規定」（Foreign Direct Product Rule），把利用美國技術或軟體在外國製造的產品納入美國規範管制。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100416