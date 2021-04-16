陶德與立委會談劈頭問九二共識 蔣萬安：不是一國兩制
記者余祥／台北報導
2021-04-16 10:30:06｜2021-04-16 10:58:33
美國總統拜登摯友、前參議員陶德率團訪台，昨日與跨黨派立委會晤。據轉述，美方在會中劈頭就問國民黨對九二共識的立場為何，與會之一的國民黨立委蔣萬安今（16）日受訪時說，他向美方回應，第一、九二共識不是一國兩制，國民黨反對一國兩制；第二，九二共識確實存在過，也是過去兩岸交流的基礎；第三、如果九二共識無法被多數民眾接受，國民黨內也都在討論是否有新論述。
昨日陶德一行訪問團與朝野立委的會談，與會立委包括民進黨立委羅致政、王定宇、國民黨立委陳以信、蔣萬安、民眾黨立委高虹安、無黨籍立委林昶佐等6位跨黨派立委。
蔣萬安說，會談過程中他主動提出台灣需要國際空間發展，希望美國協助台灣爭取國際空間，像是台灣可以在WHO分享防疫經驗，也共享防疫資訊並提升台灣國際能見度。
據轉述，美方關心國民黨對於九二共識的立場，蔣萬安表示，他向美方回應三點，第一、九二共識不是一國兩制，國民黨反對一國兩制；第二，九二共識確實存在過，也是過去兩岸交流基礎；第三、如果九二共識不被多數民眾接受，國民黨內也有在討論是否能有新論述。
至於會中並沒有提到萊豬議題，蔣萬安說，2020年底民進黨在立院用人數優勢強行通過修法後就已經開放萊豬進口，接下來是公投由人民複決萊豬政策，所以美方並沒有提到萊豬問題，應該提萊豬的是民進黨不是國民黨。
蔣萬安也強調，會談結束後，他有跟黨主席江啟臣說明會談過程，但江並沒有多做評論。