名家論壇》黃創夏／拜登送給習近平的「大禮」

拜登還更手拿著目前一片約1000美元的「八吋晶圓片」，明確表態不只是做F-35、超高音速飛彈、太空科技等高階晶圓片要對中國限制，還拿出八吋晶圓的意思是向習近平宣戰：就算是民生用的車用電子、手機設備、民生‧‧‧等等的中階晶片和半導體技術，美國也要卡住習近平的野心、照樣要封殺中國的半導體晶圓的來源！
拜登的宣示對習近平將是很大的壓力，從去年川普開始，中國已經很難取得「12吋晶圓」的高階技術了，現在連「8吋晶圓」拜登也阻擋，中國想要半導體，大概必須「回到從前」，從基礎開始的去使用「6吋」或是「4吋」的祖先級晶圓吧。
這樣的場面，對於習近平當然是很不堪，但換個角度看，拜登的狠狠出手未嘗不是給習近平的一個「大禮」，讓習近平可以清醒過來，想想溫家寶的名言：「走過彎路，就要得到教訓！」重新扭轉這十年以來已經被習近平狂妄自大而帶彎的中國，「浮誇自大、作虛弄假」的發展錯誤，紮紮實實地站穩腳步，重新做人！
坦白說，14億人口的中國並不缺乏最頂級的頭腦，如果國家發展方向正確的話，按部就班，照樣會產生中國自己的「張忠謀」、「郭台銘」和許多最高端產業、科技與研究的開路先鋒。
在1990年代初期，兩岸已經逐步開放，啟動交流。當時在台北市的穿越台大總校區之「舊舟山路」上，還有負責編撰教科書的「國立編譯館」，就特別主辨了一次「兩岸大學教科書觀摩展」，當時筆者正在台大機械所就讀，和當時號稱是台灣各大學中的「台大應力所」同學和學長們一起去觀摩，每個人都看到面面相覷，因為我們主修的航太與熱流領域當中，我們發現許多在台大應力所和台大機械所博士班或是碩二以後的教材，竟然已經是中國頂尖大學相關科系當中，大學部就已經是必修教材了。
事實上，那個時候的中國科技潛力是令人敬畏的，那是在四十多年被美國和蘇聯封鎖之下，中國在錢學森這些頂級宗師帶領之下，步步為營、另闢蹊竅，中國在「美規」和「俄規」之外，自成一格，創造出屬於中國自己的航太領域，令人又敬又畏！
只有航太、熱流中國有特殊潛力嗎？十幾年前駭客四出，美國的「國家安全局」特別把局徽外圍的文字改成一堆亂碼，向全世界駭客宣戰，宣稱駭客將要花費百年以上的不中斷運算，才能破解國家安全局的密碼。
不到兩天，美國國家安全局就灰頭土臉，因為一個在中國解放軍研究部門的、中國教育出身的中國數學女博士，彈指之間就徹底破解了美國的挑戰！
不用懷疑，中國絕對有許許多多頂級的頭腦！
問題在於，在中國共產黨的專政體制之下，這些人絕對不可能像是美國的「比爾蓋茲」和「賈伯斯」，也沒有機會如同台灣的「張忠謀」和「郭台銘」，能夠受到尊重與心無旁鶩地，帶動一整個產業的系統邁向高峰！
且看，中國為什麼會搞了20多年的「芯片」仍然是「缺芯少魂」，因為在「權貴科技」之下，是江綿恆這類太子黨在掌控，從「漢芯一號」惹出的彌天大謊，就知道他們對於個人財富的興趣，遠大於中國紮實的科學基礎之養成。
江澤民時代權貴利用科技「悶聲發大財」，習近平時代後，更荒腔走板。
這十年，為了配合習近平狂妄無知的「厲害了，我的國！」習近平只會一昧地妄想「彎道超車」，中國變本加厲地「偷、拐、騙、搶」，紮實研究全面敗壞，整個中國的基礎研究都變成「豆腐渣工程」，不堪風吹雨打。
從這個角度看，拜登正要逼迫習近平連「8吋晶圓」都不可得，未必不是壞事！
也許真能逼迫習近平「走過彎路、得到教訓」，回過頭來，放手給中國那些絕對不是太子黨、也不是官商勾結扶持之土豪劣紳，而是14億人當中真正的頂級腦袋，例如當年的錢學森，給他們三十年、五十年、或六十年的時間，像錢學森一樣，真正栽培基礎研究，不再一味地狂妄自大，巧取豪奪，才是中國之福，也才能讓全球安心！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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