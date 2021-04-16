九二共識岌岌可危！林為洲：第一要怪罪的就是習近平
記者余祥／台北報導
2021-04-16 10:57:50｜2021-04-16 10:58:00
美國總統拜登摯友、前參議員陶德率團訪台，昨日與跨黨派立委會晤。據轉述，美方在會中劈頭就問國民黨對九二共識的立場為何，受邀但未出席的國民黨立委林為洲今（16）日受訪表示，九二共識已岌岌可危，第一個要怪罪的就是中國國家主席習近平，第二是中國國台辦發言人馬曉光，第三是民進黨。
林為洲上午在黨團大會前受訪表示，AIT一週前曾邀約他會晤，但沒說是陶德來訪、談什麼也沒講，他是反萊豬的公投領銜人，第一時間就拒絕邀約，因為擔心美方講萊豬、摸頭，後來AIT才臨時告知是陶德訪問團，他認為，沒事先講不禮貌，他要再去也沒這必要。
林為洲認為，美國當然有可能要談軍購，也可能跟兩岸近期不平靜有關，但台灣跟美國關係加溫，無論在商業競爭、中美對抗上都非常配合、願意跟美國站在一起，也請美國也支持台灣，明確宣示防衛台灣，但美方只承諾繼續賣武器，還說出耐人尋味的「會幫忙台灣自己維護自己的安全」，他並不滿意。
針對會中觸及的九二共識議題，林為洲說，九二共識是發生過的事實，需要兩岸一起維護，現在卻岌岌可危，第一個要怪罪習近平，習之前的談話跟一國兩制台灣方案，讓大家誤解、連結，進而破壞九二共識，第二要怪罪的是國台辦發言人馬曉光，馬這兩天發言不承認中華民國存在的事實，直接否認一中各表，第三才是民進黨。