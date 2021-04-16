名家論壇》張銘祐／林佳龍請辭部長後，留下什麼？

台灣民主政治發展至今，就是建立在責任上，不是有人天生下來就一定要當官，而是建立在對人民服務的基礎上，更是建立在民主政治的理想上，林佳龍部長也確定在4月20日請辭生效，也準備在十九日通車那天要搭首班車，以示他的責任告一個段落，這段期間他陪同著家屬，調度著現場工程的吊掛，甚至在提出請辭後匆匆地從花蓮到立法院專案報告，結束後又回到花蓮，在亡者最後的告別式，林佳龍部長依舊到每一場陪著家屬。
請辭傳出後，無論是郵局工會、運輸工會、觀光工會….等都聯名提出慰留，當然外界質疑是不是自己發動的？事實上這些工會自主性相當高，怎麼可能隨便被叫得動。事實上是因為林佳龍在擔任交通部長期間，展現柔軟、圓融、謙卑、執行力，解決許多改革，他常常掛在嘴邊的「交通的定義就是交流跟溝通」，促時台灣發生多起事故中、疫情災害中，他都從被質疑變成肯定。
回顧所謂的責任政治，跟林佳龍亦師亦友的游錫堃在2000年陳水扁總統剛執政的兩個月，發生撼動社會的「八掌溪事件」，造成四位工人困在溪中，120分鐘後被溪水流走，當時剛上任的行政院院長唐飛一度口頭請辭，當時游錫堃擔任行政院副院長，有感新政府剛上任，不應造成內閣動亂，一肩扛起政治責任請辭行政院副院長，這一次林佳龍更是。
反觀2000年的國民黨召開記者時，還有點人性的去看問題，而現在一樣在野的國民黨，事件一開始就有種見獵心喜的態度，後面都是政治口水的要求誰下台，完全不顧及人民黨感受，硬要林佳龍到立法院專案報告，完全不顧及現場還是滿目蒼夷，目的就是要政治表演，立法委員鄭麗文、費鴻泰在立法院更是表演的淋淋盡致，甚至撕牙咧嘴的喊「殺人兇手！下台！」面對這樣的激情，林佳龍反而冷靜的面對，如果是一個要請辭的人，一般來說，也不會去面對預料中的質詢壓力，再健全的身心都很難面對這樣的壓力。
從林佳龍與民進黨政府成熟的面對，比起國民黨的張牙舞爪，人民心中自有一把尺。然後最大的通盤檢討也是所謂的台鐵改革，尤其在2018年發生普悠瑪出軌後，在當時行政院長賴清德時期早有三百多頁的報告，台鐵改革也不可能一個交通部可以執行，當時交通部也完成普悠瑪事件後140項中的109項，還有些在進行，但是這些都不比台鐵體質改革重要。
早在2003年因應台鐵工會罷工，時任的行政院院長的游錫堃早已經批准，為什現在還躺在那邊？為什麼讓台鐵的破洞越大？希望在蔡英文總統宣誓台鐵改革後，蘇內閣能夠在這些基礎下跨部會的去完成。
●作者：張銘祐／政治評論員
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