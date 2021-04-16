法務部公布新任檢察長名單　林邦樑將掌北檢

（中央社記者蕭博文台北16日電）法務部今天公布新任檢察長名單，北檢檢察長將由福建高等檢察署金門檢察分署檢察長林邦樑出任，花蓮地檢署檢察長俞秀端將調任彰化地檢署檢察長，名單將送進檢審會徵詢意見。





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新任的高分檢檢察長名單包括台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長費玲玲、高雄高分檢檢察長張清雲、花蓮高分檢檢察長朱家崎、金門高分檢檢察長洪培根。





地檢部分，北檢現任檢察長周章欽調任最高檢察署檢察官，由林邦樑接任；其餘新任的檢察長名單包括，士林地檢署檢察長繆卓然、新北地檢署檢察長徐錫祥、苗栗地檢署檢察長陳松吉、台中地檢署檢察長黃謀信、彰化地檢署檢察長俞秀端。





新任的檢察長名單還包括南投地檢署檢察長張云綺、嘉義地檢署檢察長張曉雯、屏東地檢署檢察長張介欽、台東地檢署檢察長蔡宗熙、花蓮地檢署檢察長鍾和憲、宜蘭地檢署檢察長李嘉明、基隆地檢署檢察長余麗貞、澎湖地檢署檢察長張春暉、金門地檢署檢察長戴文亮、連江地檢署檢察長黃智勇。





因應高雄高分檢及台北、新北、苗栗地方檢察署共4名檢察長職期將於5月6日屆滿6年，及另有2名檢察長任期未到但另有他用，今年共有6名檢察長缺額，檢審會日前提出12人的建議人選，供法務部長蔡清祥從中圈選出任檢察長的包括黃智勇、戴文亮、張春暉、鍾和憲、蔡宗熙、洪培根等6人。今天公布新任檢察長名單。





法務部檢察官人事審議委員會今天上午將開會，討論法務部長圈選及通盤連動檢察長人事案。（編輯：李錫璋）1100416



