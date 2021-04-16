NBA／一出生即宣告死亡　Aldridge低位單打傳奇等級

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Aldridge在拓荒者效力了9個賽季，打了648場例行賽，每場平均上場35.5分鐘得到19.4分、8.4個籃板、1.9次助攻，期間4次入選全明星。
而他的心律不整問題，跟他當初一出生即宣告死亡有關，當時醫護人員也用電擊器將他救活，但是心律不整，一直困擾著他。
Aldridge在推特上寫下：「今天，我用沈重的心情寫下這封信 上一場比賽，我一邊面對心律不整的問題，一面在場上比賽。 賽後，心臟節奏更加的惡化，使我深深的感到不安。 隔天早上，我告知了團隊這個狀況，我很感謝他們馬上就帶我到醫院進行檢查。 儘管我現在好多了，但那晚心臟給我的感受，仍是我這輩子經歷過最恐怖的體驗。 因此，我做出了從NBA退休這個艱難的決定。 整整15年，我總是以籃球為最優先， 現在是時候，把自己的健康與家庭擺到第一順位了。
我對這趟旅程的一切都感到感恩：那些最棒的回憶，我人生的高低起伏；那些我所結下，會永遠陪伴我的友誼。 感謝波特蘭選擇了一名來自德州的瘦皮猴，並給予他機會。 這座城市帶給了我許多難忘的回憶，會永遠留在我的心中。 感謝馬刺讓我加入這個家庭，讓我度過了快樂的5年時光。
最後，我要感謝布魯克林 你們想要我做我自己，在比賽變化如此快速的現在，我很高興你們需要我，並要我做我做自己。 我很遺憾不能繼續效力，但我真的很享受成為這支特別團隊的一員。 你永遠不知道何時，什麼事情會到來，所以確保你享受每一天。 我可以發自內心的說，我做到了。」