台版N號房達千人受害　綠委批北檢怠惰、不作為

台灣職籃、中華職棒去年傳出有球員被側錄不雅影片外流，引發各界關注，民進黨立委何志偉今（16）日指出，自去年7月起就接獲民眾陳情，包含藝人、社會人士、運動員、學生等，甚至是未成年被人設局、錄製私密影片在網路上販售交換，但被害人始終不見檢調有任何動作，呼籲司法應積極作為。





我是廣告 請繼續往下閱讀

何志偉指出，兩個網站、一個論壇都有類似情事與受害者，受害人達到千人、百人個資被揭露，有些是被偷拍、被強迫拍下影片，其地點包含台北市政府、捷運、高鐵等公共場合，影片會被截圖放在網站上，甚至是被買賣、交換猥褻照片，受害人各式各樣職業都有，有國家國手、學生、未成年、警察等，根本是無差別網路性霸凌、網路性侵。





何志偉說，早在去年已提出相關訴訟，政府機關卻稱，網站架設在國外關不掉無法處理，導致相關行徑更為猖獗，他呼籲，司法上應盡快處置相關嫌疑人，散播未成年照片這屬準公訴罪、散播偷拍影片也是準公訴罪，怎麼還可以放半年？





何志偉指出，一名受害者是運動員名人，加害人還主動聯絡對方有不雅照，詢問是否要買回去，部分加害人也會串連，和他們要錢、長期勒索，另外，也有男生宿舍被偷拍，小朋友身體特徵還未發育完，正在淋浴、有生理反應的畫面也被截圖、放在網站上，「常說詐騙是國恥，難道網路上的性侵害不是國恥嗎？」他感嘆，新的網站不斷開設、影片被交換，更多受害者被勒索，難道我們都沒辦法嗎？現在遇到就是北檢的不作為、怠惰。





受害者委託者W先生則憂心，嫌犯在臉書表示已取得香港英國公民護照，將移民到英國再到加拿大，但現在北檢沒有處理、讓他亂跑，被害人擔心從去年9月提告到現在繼續擱置，受害者將無法取得公義。





W先生指出，目前遇到的受害者，有些想輕生，有些因家庭不諒解、婚姻差點破裂，也有同儕看到影片後，在職場上揶揄受害人，讓受害人身心俱疲。





W先生也代表受害人轉述聲明，被害人因社會輿論而恐於面對，致使犯罪加害人肆無忌憚、各家新聞資訊對本件犯罪事件曾有多方報導，已讓社會大眾知悉該等犯罪根本就是同一犯罪所為，然而檢警對此竟毫無知覺；受害者質疑，只要在國外網站所為之犯罪，就可以不用承擔刑事責任追溯？莫非這就是台北地檢署要主持的正義嗎？受害者要求求台北地檢署以及法務部應正視被害人所遭受到的侵害與不平，以衛護被害人之權益與司法正義。



