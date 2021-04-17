在野黨推囤房稅 行政首長中這對夫妻握有最多房產
記者余祥／台北報導
2021-04-17 10:35:00
立法院日前三讀通過房地合一稅2.0修法， 遏止短期炒房的投機行為、不當哄抬房價，在野黨立委包括國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團仍表示將續推「囤房稅」。根據《NOWnews今日新聞》記者翻閱監察院的財產申報資料，現任行政首長中，房產最多的是經濟部長王美花與國安會秘書長顧立雄夫婦，共有10筆建物，其中有2筆交付信託，衛福部長陳時中與配偶則有9筆建物，僑委會主委童振源、法務部長蔡清祥、司法院長許宗力、陸委會主委邱太三與配偶都持有8筆建物。
有關囤房稅議題，行政院長蘇貞昌日前在立法院答詢時說，政院最近提出來的幾個作法，都讓外界覺得政府決心打炒房，所提有關貸款成數等等，也都是很有效、很有力的方法。被問及行政院支不支持推出囤房稅？蘇貞昌則說，現在沒有要推出囤房稅。
根據監察院財產申報資料，蘇貞昌與配偶共有4筆建物，其中3筆交付信託，至於總統蔡英文則有2筆建物，副總統賴清德則有1筆建物。
在行政首長中，王美花與顧立雄夫婦擁有最多房產，共10筆建物，其中2筆信託，建物分別坐落於台北市文山區及北投區。顧立雄踏入政壇之前是知名律師，接手過許多著名的訴訟案件，包括蘇建和案、洪仲丘事件洪家義務律師，也為前總統李登輝、前總統陳水扁辯護，經驗豐富。後來擔任不當黨產委員會主委、金管會主委，再到現在的國安會秘書長。
防疫有成的陳時中與配偶的房產也不遑多讓，共有9筆建物，其中7筆信託，分別坐落於台北市中正區、新北市汐止區以及高雄市苓雅區。
童振源則有8筆建物，分別在台北市士林區以及文山區；蔡清祥也有8筆建物，其中2筆信託，分別在台北市信義區、新竹市。司法院長許宗力與配偶共同持有8筆建物，其中3筆交付信託；時任法務部長的陸委會主委邱太三與配偶也是共同持有8筆建物，其中5筆交付信託。
根據監察院的公職人員財產申報資料，其中在「不動產」的分項中，除了土地，還要申報建物的相關資料。而建物這一個項目，包括了房屋和停車位，有人也將公設、陽台等等列為不同筆數，因此，建物的「筆數」並不等同於有幾棟房子。