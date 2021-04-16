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怕得罪北京？英「女王號」首航避經台海　挨批軟弱

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-04-16 12:34:48

▲英國5月將派出「伊莉莎白女王號」航母打擊群進行首航，卻因疑似避行台灣海峽，遭外界質疑是怕得罪中國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國5月將派出「伊莉莎白女王號」航母打擊群進行首航，卻因疑似避行台灣海峽，遭外界質疑是怕得罪中國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
英國皇家海軍的航空母艦「伊莉莎白女王號」(HMS Queen Elizabeth)打擊群，將於5月進行首航，不過卻因旅程最後一段避行台灣海峽，被外界質疑是否因怕激怒北京，引發抨擊。

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根據英國《每日電訊報》報導，「伊莉莎白女王號」打擊群最早可能於5月23日首航，將先前往直布羅陀，接著抵達蘇伊士運河，與北約、非北的夥伴展開反潛作戰演習，然後駛向印度洋，與印度海軍展開聯合演習，於新加坡短暫停留後，與日本、美國舉行1至2週的聯合軍演。

值得關注的是，「伊莉莎白女王號」雖然會通過南海，但卻避開台灣海峽，而改由台灣東部海域前往日本，似乎是因為不想冒犯北京。不少英國國內人士也認為，英國對北京的表現太過軟弱，如前保守黨領袖史密斯爵士(Iain Duncan Smith)就呼籲當局與皇家海軍「重新考慮這趟航程」，藉由通過台灣海峽讓北京知道，英國不贊同北京對鄰國採取激進行動。

英國國防特別委員會主席、保守黨籍的埃伍德(Tobias Ellwood)也指出，航母首航前往印太地區的目的，就是為了傳達自由航行的理念，也對抗北京威權，若是為了不想冒犯北京而決定避開敏感航線，將會減弱英國原本試圖傳達的理念。

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