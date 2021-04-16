女星穩交男友5年 遠距離戀愛給安全感：將心比心
記者吳雨婕/台北報導
2021-04-16 19:12:14｜2021-04-16 19:24:05
蕭敬騰的師妹艾薇推出首張專輯《I》，並於今（16）日在台北舉辦媒體活動，她有穩定交往5年的男友，因為疫情關係，2人分隔兩地，談到維持感情的方法，她表示「就是信任」，並且以行動給足對方安全感。
針對近日采子與何孟遠被爆曖昧情一事，艾薇提到與采子並不熟，雖然有在選秀節目上遇到，但單純只是見面過的關係，不過有記者發現艾薇按讚采子在IG發布的道歉影片，對此艾薇澄清：「我最近很忙，昨天還去錄節目，真的沒有時間滑IG，應該是爸媽不小心按到，因為他們有我IG的帳號、密碼。」艾薇也透露，之所以會追蹤采子，只是剛好對方之前拍了翻唱她的歌曲《失重前幸福》，極力撇清。
不過爸媽擁有艾薇的社群帳號密碼卻引起全場驚呼，她無奈的說，其實從小爸媽就管很嚴，就連14歲以前手機在睡前都會被媽媽收起來，目的就是怕她晚上打給男朋友談情說愛，她也曾經改過臉書、IG密碼，但還是會被發現，甚至遭家人質問「新的密碼拿來」，讓她又氣又無奈。
談到感情觀，艾薇與男友穩定交往，但因為疫情關係，男友在馬來西亞，2人已經10個月沒有見到面，成為遠距離情侶，被問到會不會擔心？她笑說與男友都會互相報備，縱使現在見不到人，但她依舊給足對方安全感：「我不是單身，我就不會跟男生單獨出去，就算是那種認識很久、真的很熟，我們也不會單獨出去，我是這樣覺得啦，要將心比心，如果我的男朋友跟一個女性單獨出去，我也會不開心。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。