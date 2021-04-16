專訪／最夠台味外銀總座　林鑫川「一夜干」公司治理哲學

林鑫川與台灣緣份深厚，從小生活周遭就充滿很多台灣元素，不管是流行歌曲還是電視劇，他隨口就能說出像早期《包青天》、《一簾幽夢》、《郵差總是按對鈴》等戲劇，當時每週日都會守在電視機前面等播出，而歌曲更不用說，像是早期台語歌手文夏老師、台灣作曲家鄧雨賢老師的作品《四月望雨》，一直到後來70年代的姚蘇蓉、鳳飛飛、劉文正、費玉清的歌，都是林鑫川很常聽的音樂，種下他與台灣的淵源，也練就一口流利的中文。
後來，林鑫川到紐約工作也碰到很多台灣朋友，每天看的第一份報紙就是中文報紙《世界日報》，之後輾轉來到星展銀行，在收購寶華銀行後，他成了星展台灣董事，至少每季都會來台灣，因此在他正式接下星展銀行台灣總經理位子時，他覺得也算是水到渠成，有一個舞台讓他能發揮多年對台灣的認識。
來到台灣後，林鑫川也努力接地氣，不僅透過音樂與客戶搏感情，更因為小時候家裡開雜貨店，旁邊就是傳統市場，忙著做生意的父母放任他到處亂跑，讓林鑫川知道，透過美食能最快了解當地文化。
透過美食認識台灣 吃「一夜干」獲得體悟
派駐台灣不到3年，林鑫川已對台灣巷弄美食如數家珍。「其實除了吃之外，因為我要認識台灣，主要是要認識台灣的大街小巷，剛好我們公司附近這邊，就是一個小吃天堂，不管大江南北那邊都有。」林鑫川透過台灣美食，結識到店家好友，常會端出一般客人吃不到的新料理給他品嚐。
接受《NOWnews今日新聞》專訪這天，林鑫川分享，他前兩天才帶日本鄰居去他熟識的日本料理店吃飯，其中一道「一夜干」讓他們讚不絕口，重點是這家日本料理店是道地台灣人開的。
林鑫川回憶與老闆相識的經過，剛好是去年1、2月新冠肺炎剛爆發，他經過公司附近的小巷，發現一家新開的日本料理店，裡面沒有半個客人，只看到老闆及他80多歲的母親，當時林鑫川就品嚐了「一夜干」。後來他才知道，這道菜原來是他們的家傳料理，從日據時代就流傳到這一代老闆，後來5月解封後，客人變多了，林鑫川也因此有了體悟，「如果價格合理、服務也很好，其他就要看時機。」這跟銀行業務一樣，都會有一個循環，但他強調：「真心不怕紅爐火，守得雲開見月明。」
愛美食也會下廚 拿手菜「冬菇悶雞」
除了跑遍大街小巷品嘗美食，林鑫川也會自己下廚，在台灣他會親自去傳統市場買菜，最拿手的一道菜就是「冬菇悶雞」。不過，他笑稱：「那個是形勢所逼。」20多年前他被派駐去紐約工作，發現無法每天在外面吃飯，就請姐姐教一些簡單料理，因此學會了「冬菇悶雞」。
後來，他來到台灣，因要往返新加坡、台灣，幾次居家隔離期間，因為不想天天吃外賣，就請司機幫忙採買食材，自己看Youtube學做了黃金蝦仁蛋炒飯、滑蛋海鮮蔬菜粥等新料理，甚至看到台灣鳳梨盛產後，還特別做了「鳳梨咕咾肉」，他形容「酸酸甜甜的很好吃」。
可惜的是，《NOWnews今日新聞》採訪團隊在邀訪時，原本想讓林鑫川大展廚藝，但他謙虛地說：「我是看Youtube做的，樣子看起來不錯吃，當然，其中也有一些失敗的經驗，可是這東西你看不到，因為它是一個實驗，我自己吃可以，要請人家，我還是要做的更好一點才行。」
用手機紀錄台灣 黑白照增添想像力
多才多藝的林鑫川，也熱愛爬山，北台灣包括陽明山等都留有他的足跡，更想要挑戰台灣第一高峰「玉山」。他說「如果來台灣沒有攻玉山，等於沒有來過，就像去日本沒去富士山，等於沒去日本的感覺。」這如同林鑫川對台灣星展銀行的期望，就是要不斷挑戰自我、邁向顛峰。
爬山之餘，林鑫川也透過手機，紀錄他眼中的台灣美景，若爬山看到不錯的景色就會順手拍照，對他來說，這也是對台灣的一種記憶。專訪當天，林鑫川親自導覽他的辦公室，其中一面牆上就掛著以春、夏、秋、冬「四季」為主題的4幅黑白照片。
他解說自己的「四季」攝影作品，除了第一幅是日本九州櫻花島公車上補捉到櫻花島火山春意之外，其他都是在台灣拍下，包括陽明山二子坪，當時正值夏天，樹木茂盛遮住了陽光，走在步道上非常涼爽。
另一幅則是他從風櫃嘴走到擎天崗時，因為碰到秋天芒草季，看見大片銀白高聳的芒草花，讓他非常震憾，順手拍下照片；最後一張則是陽明山大屯自然公園，照片呈現台灣冬季的冷瑟意境。
不過，問他為什麼要用黑白色系來呈現「四季」？林鑫川的回答令人省思。
「主要是希望有一個共同主題，覺得用什麼色彩都不太對。」加上他覺得黑白的畫面讓大家有更多想像空間，「有時候黑白的東西，反而會讓你回到最原始的狀態，讓你思考，如果你有機會去填上顏色，你會怎麼填法？這也是創造力的動能。」林鑫川這麼表示。