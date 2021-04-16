專訪／金融數位化不能只做半套　星展總座看台灣6大優勢

2019年7月，星展宣布加碼投資台灣，增資新台幣22.5億元，也是星展二度增資台灣，並以「三接」銀行，即接地氣、接軌國際、接人才為目標，持續深耕台灣。不過，面對台灣銀行業過度競爭，今年又有3家純網銀加入，外商銀行如何看待台灣金融市場的競爭？
新型態數位產業出現 銀行不轉型恐被淘汰
林鑫川說，其實早在2014、2015年他們就看到所謂的「新型態數位產業」出現，這些新型態數位產業客量大、數據也很多，而且有錢，並決定朝金融業發展，也因此，當時星展銀行就有認知「如果我們沒開始做轉變，有可能被淘汰。」
不過，大家在做「數位金融」有一個迷思，林鑫川點出很多銀行仍以「消費金融」為主，並以高利來攬客，但這樣做可以持續多久？他反而覺得「數位金融」真正可以發揮的是「企業金融」，星展銀行要做的就是要幫助人企金戶數位轉型。
他以貿易融資為例，台灣與中國大陸貨物運輸頂多可能1天就夠，但企業客戶與銀行進行貿易融資，紙本程序繁瑣竟要花7天時間，「這很不合理，船跑的都比紙上作業還快。」林鑫川說有時人生就是一個巧合，他來台灣之前，最後一份工作在新加坡星展就是負責API數位化有關企金轉型。
林鑫川認為不論純網銀還是一般銀行，要做「數位化」就要做全面，若只做「消金」那沒有意義，真正數位化，不只是產品與平台的數位，數位化只是手段，最重要是每天怎麼運用不同思維幫助客人生活簡單化。
林鑫川眼中的台灣人 具有6大優點
對台灣很有信心的林鑫川，也發現台灣人的6大優點，並以「TAIWAN」，這6個英文字母形容他對台灣人的看法。首先，他覺得台灣人滿用心，即Thoughtful；第二，看台灣電視節目每個人都滔滔不絕、出口成章，very Articulate（能言善道）。
第三，台灣的創意很強，「你看科技、文創，如果沒有台灣，我很難想像手機元件從哪？」第四，台灣人很注意人與人之間的感情，人事關係很好，因為要雙贏，就是win-win；第五，他發現台灣人如果認同你的想法，值得努力爭取的，行動力就很強，就是Action-oriented（行動積極），「到目前為止真的還沒碰到跟他說NO的人。」這是林鑫川剛剛來對於台灣人的看法。
經過快3年，林鑫川又有新想法，即台灣優勢2.0，包含Technology（科技）、Auto(自動化)、Industrial-space（工業用地）、Wind-energy（離岸風電）、Affluent （財富管理）及Natural（自然），他笑說：「TAIWAN這6個字母又出現了。」
6大優勢支撐 林鑫川看好台灣產業發展前景
談到台灣產業發展前景，林鑫川很樂觀。他解釋，台灣高科技特別是IC晶片這塊很厲害，尤其是台積電，從全球對其晶片的依賴，就看得出台積電的重要性。再來是台灣的科技運用面很廣，在「自動化」這部分，台灣最近有很多新的想法出來，不論是台達電還是鴻海也都做電動車。第三，台商為分散供應鏈及產地，台灣工業地需求大增，工業用地使量來越高。
第四，台灣綠色能源也很厲害，他每次從新加坡回來從機上看到台灣西海岸，很多風力發電很美；第五，台灣有錢人真的很多；第六，台灣本身有很多智軟的東西，農業也很發達，不論是觀光還是農業這都是很好的賣點，這是新加坡沒有的，新加坡只是個小島而已。
不過，林鑫川強調，凡事都要時間及過程，他相信如果大家有這樣的共識，肯定發揮的力量就很大，他覺得這樣的共識已在台灣慢慢凝聚，特別是台灣在防疫部分處理很好，也給了外商信心，「至少在台灣投資做生意是安全的，我相信台灣會越來越棒。」
星展努力拚「三接」 接地氣、接國際、接人才
談到星展銀行在台灣的發展，林鑫川認為，雖然相對其他外商銀行，星展在台灣起步較晚，但「我們要發展的空間還很大。」他期許星展台灣成為「三接」銀行，意即接地氣、接國際、接人才。
其中接地氣部分，即便星展在台分行家數及發展時間不如本國銀行，但他覺得星展在財富管理肯定能幫上忙，尤其很多台灣人原本就有許多資金放在海外，政府應思考如何吸引海外資金回來，星展可借助在新加坡及香港經驗，幫助台灣客戶做好財富管理。
同時，星展銀行也希望幫助台商海外布局，不論是去東南亞還是印度，林鑫川表示：「身為東南亞最大銀行的星展銀行，絕對可以幫助台商在東南亞及印度做好規畫及接地氣，也能協助台灣企業數位化，星展結合API技術的IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務，可提高金流管理效率，讓企業能更靈活分配資源運用。」
此外，台灣科技人才很多，星展也看到這個潛力，去年推出消金數位平台，由新加坡、印度及台灣三方團隊共同開發，5成團隊來自台灣，「尤其台灣同事提供很多想法，也因為這樣，星展銀行決定在台灣成立IT研發團隊，初期30人，若成績不錯將再擴編。」
此外，林鑫川指出台灣要接軌國際，並將優勢推銷到全世界，英文掌握很重要，「而星展來自新加坡，本身就是雙語環境，我們希望能達到金管會立下2030年全台銀行均設立雙語分行的目標，2019年底在台北天母成立雙語分行，去年底在信義區也開了第二家雙語分行，目標是2、3年全台分行都雙語化。」