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專訪／金融數位化不能只做半套　星展總座看台灣6大優勢

記者顏真真/專訪

2021-04-16 17:01:00｜2021-04-16 17:33:38

星展銀行總經理林鑫川。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川認為台灣具有6大優勢，並看好台灣產業發展前景。（圖／記者王嘉鴻攝）
隨著台灣純網銀執照的發放，國內銀行也積極發展數位金融，尤其今年3家純網銀陸續開業，讓原本已過度飽和的台灣金融市場競爭更加激烈。不過，近來加速數位轉型、在印度已有純網銀經驗的星展銀行，在台灣全力拚「三接」，即接地氣、接國際及接人才，今年更在台灣成立IT研發團隊。星展銀行（台灣）總經理林鑫川看好台灣6大優勢，對產業發展前景抱持樂觀，只是面對數位轉型，他直指，不論純網銀、傳統銀行還是企業，要做數位化，不能只做半套，要全面性才能打通全身氣血。

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星展銀行是新加坡最大商業銀行，於1983年進入台灣市場，繼2008年收購寶華銀行後，2016年10月31日更收購了澳盛銀行在台灣、新加坡、香港、中華人民共和國及印尼等5大市場的個人金融與財富管理業務；2017年12月9日，星展銀行台灣正式受讓澳盛銀行在台灣的個人金融及財富管理業務移轉，進一步強化星展銀行在台灣消費金融市場的領先優勢。

2019年7月，星展宣布加碼投資台灣，增資新台幣22.5億元，也是星展二度增資台灣，並以「三接」銀行，即接地氣、接軌國際、接人才為目標，持續深耕台灣。不過，面對台灣銀行業過度競爭，今年又有3家純網銀加入，外商銀行如何看待台灣金融市場的競爭？

▲星展銀行總經理林鑫川。（圖／星展銀行提供）
▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川（左）認為隨著新型態數位產業出現，銀行不轉型恐被淘汰。（圖／星展銀行提供）
新型態數位產業出現　銀行不轉型恐被淘汰

林鑫川說，其實早在2014、2015年他們就看到所謂的「新型態數位產業」出現，這些新型態數位產業客量大、數據也很多，而且有錢，並決定朝金融業發展，也因此，當時星展銀行就有認知「如果我們沒開始做轉變，有可能被淘汰。」

不過，大家在做「數位金融」有一個迷思，林鑫川點出很多銀行仍以「消費金融」為主，並以高利來攬客，但這樣做可以持續多久？他反而覺得「數位金融」真正可以發揮的是「企業金融」，星展銀行要做的就是要幫助人企金戶數位轉型。

他以貿易融資為例，台灣與中國大陸貨物運輸頂多可能1天就夠，但企業客戶與銀行進行貿易融資，紙本程序繁瑣竟要花7天時間，「這很不合理，船跑的都比紙上作業還快。」林鑫川說有時人生就是一個巧合，他來台灣之前，最後一份工作在新加坡星展就是負責API數位化有關企金轉型。

林鑫川認為不論純網銀還是一般銀行，要做「數位化」就要做全面，若只做「消金」那沒有意義，真正數位化，不只是產品與平台的數位，數位化只是手段，最重要是每天怎麼運用不同思維幫助客人生活簡單化。

林鑫川眼中的台灣人　具有6大優點

對台灣很有信心的林鑫川，也發現台灣人的6大優點，並以「TAIWAN」，這6個英文字母形容他對台灣人的看法。首先，他覺得台灣人滿用心，即Thoughtful；第二，看台灣電視節目每個人都滔滔不絕、出口成章，very Articulate（能言善道）。

第三，台灣的創意很強，「你看科技、文創，如果沒有台灣，我很難想像手機元件從哪？」第四，台灣人很注意人與人之間的感情，人事關係很好，因為要雙贏，就是win-win；第五，他發現台灣人如果認同你的想法，值得努力爭取的，行動力就很強，就是Action-oriented（行動積極），「到目前為止真的還沒碰到跟他說NO的人。」這是林鑫川剛剛來對於台灣人的看法。

經過快3年，林鑫川又有新想法，即台灣優勢2.0，包含Technology（科技）、Auto(自動化)、Industrial-space（工業用地）、Wind-energy（離岸風電）、Affluent （財富管理）及Natural（自然），他笑說：「TAIWAN這6個字母又出現了。」

6大優勢支撐　林鑫川看好台灣產業發展前景

談到台灣產業發展前景，林鑫川很樂觀。他解釋，台灣高科技特別是IC晶片這塊很厲害，尤其是台積電，從全球對其晶片的依賴，就看得出台積電的重要性。再來是台灣的科技運用面很廣，在「自動化」這部分，台灣最近有很多新的想法出來，不論是台達電還是鴻海也都做電動車。第三，台商為分散供應鏈及產地，台灣工業地需求大增，工業用地使量來越高。

第四，台灣綠色能源也很厲害，他每次從新加坡回來從機上看到台灣西海岸，很多風力發電很美；第五，台灣有錢人真的很多；第六，台灣本身有很多智軟的東西，農業也很發達，不論是觀光還是農業這都是很好的賣點，這是新加坡沒有的，新加坡只是個小島而已。

不過，林鑫川強調，凡事都要時間及過程，他相信如果大家有這樣的共識，肯定發揮的力量就很大，他覺得這樣的共識已在台灣慢慢凝聚，特別是台灣在防疫部分處理很好，也給了外商信心，「至少在台灣投資做生意是安全的，我相信台灣會越來越棒。」

▲星展銀行總經理林鑫川。（圖／星展銀行提供）
▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，雖然星展在台灣起步較晚，但要發展的空間還很大，也期許星展台灣成為「三接」銀行，意即接地氣、接國際、接人才。（圖／星展銀行提供）
星展努力拚「三接」　接地氣、接國際、接人才

談到星展銀行在台灣的發展，林鑫川認為，雖然相對其他外商銀行，星展在台灣起步較晚，但「我們要發展的空間還很大。」他期許星展台灣成為「三接」銀行，意即接地氣、接國際、接人才。

其中接地氣部分，即便星展在台分行家數及發展時間不如本國銀行，但他覺得星展在財富管理肯定能幫上忙，尤其很多台灣人原本就有許多資金放在海外，政府應思考如何吸引海外資金回來，星展可借助在新加坡及香港經驗，幫助台灣客戶做好財富管理。

同時，星展銀行也希望幫助台商海外布局，不論是去東南亞還是印度，林鑫川表示：「身為東南亞最大銀行的星展銀行，絕對可以幫助台商在東南亞及印度做好規畫及接地氣，也能協助台灣企業數位化，星展結合API技術的IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務，可提高金流管理效率，讓企業能更靈活分配資源運用。」

此外，台灣科技人才很多，星展也看到這個潛力，去年推出消金數位平台，由新加坡、印度及台灣三方團隊共同開發，5成團隊來自台灣，「尤其台灣同事提供很多想法，也因為這樣，星展銀行決定在台灣成立IT研發團隊，初期30人，若成績不錯將再擴編。」

此外，林鑫川指出台灣要接軌國際，並將優勢推銷到全世界，英文掌握很重要，「而星展來自新加坡，本身就是雙語環境，我們希望能達到金管會立下2030年全台銀行均設立雙語分行的目標，2019年底在台北天母成立雙語分行，去年底在信義區也開了第二家雙語分行，目標是2、3年全台分行都雙語化。」

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