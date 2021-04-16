專訪／台灣金融業也有林俊傑？星展林鑫川用台語歌走江湖

熱愛音樂不放棄 最後愛上「初戀情人低音號」
其實，林鑫川原本是想學鋼琴，但因為小時候家裡開雜貨店，店面很小，一家7口住得很擁擠，無法再放鋼琴，即便他先拿一張紙模擬鍵盤練琴，卻因為成效不彰，失去學鋼琴的機會。
熱愛音樂的林鑫川，沒有因此放棄學音樂。上了高中，他看到課外活動弦樂團在招募學員，決定去試一下，可能因為身高夠高的關係，被指派吹奏樂團中最高的樂器低音號（Tuba），當時他並沒有多想，「反正就想學音樂，不管是什麼樂器，只要我能夠享受當中的過程我就很開心。」
由於低音號體積大、又笨重，加上無法獨奏，一般都是跟學校借來練習及吹奏，林鑫川自大學畢業後，就也沒再吹奏過低音號了。也因為如此，當《NOWnews今日新聞》採訪團隊在專訪當天特地借來一支低音號時，林鑫川整個眼睛都亮了，興奮直呼：「今天非常開心能夠看到我這個初戀情人，就是初戀音樂的情人，就是這個大號。」還稱讚這支低音號價格不菲、含金量很重，「現在金價越來越高，謝謝你們帶給我一個開心的禮物。」
再次遇見「初戀情人」，林鑫川沒有放過機會，馬上拿起這個「沈重的情人」吹奏了起來。即便20多年沒碰了，林鑫川仍是一口氣吹奏了好幾首歌，包括超人出場的經典背景音樂，還有敬禮樂等，就連星展銀行同事也是第一次見到總經理吹奏低音號，紛紛跑進來聆聽。
樂團不可或缺的樂器 如同人生關鍵時刻
說起林鑫川的「初戀情人」，一般人可能會覺得低音號不能獨奏、很無趣，在樂團中只是個配角。剛接觸低音號時，林鑫川也不認為低音號很厲害，卻在大三那年，學校要舉辦升格典禮，整個校內樂團竟然找不到一個低音號樂手，「這時我就出現了！」也因為他的加入，讓整個樂團演出順利，結束後，團長及指揮老師還跑來跟林鑫川道謝。
這次的演出，讓林鑫川感受到低音號的不可或缺。
「我從不覺得低音號很重要，但其實沒有低音號也不行。」他形容這就像人生一樣，「你覺得你不重要，可是在關鍵時刻那就重要。」林鑫川也常用這個故事勉勵同仁，特別是後台同事，常覺得自己只是支援的角色，其實不然，整個業務若沒有前、中、後台同事的配合，也無法完成一筆交易，客服也不能做好，每個環節都是環環相扣。
金融圈「JJ堂哥」稱號 用台語歌走跳江湖
林鑫川不只學過低音號，他還很會唱歌。由於小時候家裡開雜貨店，店內有一台有線電台，每天只要星幣1塊錢，24小時播放不同音樂歌曲，林鑫川全家都喜歡唱歌，尤其是他的母親，「她聲音有點像上海老歌星周璇那個唱調，像天涯歌女，我哥哥、姐姐也很喜歡唱歌。」從小耳濡目染的林鑫川，自然也很愛唱歌，甚至有金融圈「JJ堂哥」的號稱。
他笑稱：「這是一個梗啦！」幾年前星展銀行承接澳盛銀行業務，很多客戶不解星展及DBS這品牌，因此他們在北、中、南辦了很多晚會與客戶互動。有一天，現場伴奏的那卡西老師為了要介紹林鑫川上台，開玩笑說：「本來新加坡很有名的歌手JJ林俊傑要來，但因颱風滯留在香港，今天找了他堂哥來。」林鑫川順勢就上去唱歌，效果不錯，許多客戶覺得星展很用心，他也因此獲得這個稱號，甚至開始學唱台語歌。
原本只靠一首〈愛拚才會贏〉走江湖的林鑫川，現在已學會好幾首台語歌，甚至因為同事說如果會唱〈思慕的人〉更厲害，他回家立刻上網聽，馬上學起來。採訪當天也現場唱起〈思慕的人〉，獲得全場如雷掌聲。
唱歌當運動也能舒壓 用音樂接地氣感受生活
「唱歌本身對我來講，是一種讓我舒壓的方式。」林鑫川認為音樂本身就是個運動，唱歌可以訓練肺活量，透過音樂也會了解人生，很多音樂跟曲子都會談到人生故事，悲歡離合、喜怒哀樂都在裡面。
他覺得「音樂」能夠接觸生活，「就像我這樣來台灣，我是一個外國人，我要接地氣，通過音樂的一些欣賞，也是能夠接地氣的方式。」音樂也能夠鼓舞士氣，林鑫川首次嘗試詞曲創作，寫了兩首歌都成為星展銀行公益活動的主題曲，其中一首還跟新冠肺炎（COVID-19）有關，被形容是「被銀行耽誤的音樂家」。
他回想創作歌曲的過程，是在去（2020）年4、5月，有一天晚上10點接到疑似有同事確診的電話，當時他非常緊張，因為台灣銀行業還沒有確診案例出現過，在等待檢驗結果同時，他想起星展銀行在全球很多據點都分組辦公，新加坡總行正推行「together（同在一起）」活動，讓他聯想到兒歌〈當我們同在一起〉，林鑫川隨口哼一哼，就變成另一曲調，隔天馬上找了社企夥伴、也是視障歌手兼鋼琴家王俊傑幫忙編曲，更透過「即便人生不是都如意，不是每天都陽光普照，還是要同在一起」的意象，完成了詞曲創作，後來拍成MV，上架Youtube兩個月觀看人數就破150萬。
隔沒多久，他靈感又來了。林鑫川發現很久沒跟同事吃晚餐，也沒回新加坡與家人、客戶吃飯，覺得這次創作節奏可快一點、歡樂一點，剛好又逢月圓之夜，想起床前明月光，李白的「靜夜思」，於是衍生出另一首歌，歌名還是司機幫忙取的〈一起吃晚餐〉。後來這首歌也利用動畫作成MV，更結合台灣食物銀行聯合會，成為公益活動的主題曲。
林鑫川說看到內容會覺得有點似曾相似，因為是談到林鑫川自己的故事，「因為我一個人在這邊，思念呀，坐高鐵去南部，回來後要吃晚餐這樣子」。後來，剛好台灣食物銀行聯合會要在台北信義區成立食物銀行，所以在去年聖誕節也同步推出「一起吃晚餐」這首歌，他覺得結合公益很有意義也非常感動。
林鑫川期許，星展銀行基本面已經完善、業務也都上軌道，接下來發展空間很大，應該要成為「三接」銀行，不僅他自己靠音樂接地氣，更要讓銀行成為接地氣、接國際及接人才的銀行。