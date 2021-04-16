事故後神隱 蘇貞昌：天不下雨、死豬漂我都要管怎麼神隱
記者胡宥心／台北報導
2021-04-16 14:01:47
行政院長蘇貞昌今（16）天到新北市視察牛結節疹防疫應變措施及疫苗施打儲備作為。蘇揆被媒體問到，外界稱他在太魯閣號意外後神隱，對此，蘇貞昌表示，他每天要服務2300萬人、又要見美國人、又要處理海漂豬，行程滿檔，連一天也無法神隱。
對於在野黨批評他在太魯閣號事故後神隱，蘇貞昌語帶不滿表示，「身為行政院長，我潛在水裡、躲在洞裡才叫神隱。」但他整天為台灣事務盡心盡力行程滿檔，老天不下雨他要憂愁，還要裁示各方面應變措施、海上漂來一頭死豬，他要全國六千多個養豬場要防疫，現在又來牛結節疹，「做行政院長，我十天來開了幾十次會議，週末也滿滿會議，一天也無法神隱。」
蘇貞昌表示，批評如果正確，他會謙卑傾聽，認真指教。他以火場打火弟兄為比喻，像那些在火場冒險犯難，進入救火，被燻到一身黑，連氣都喘不過來，搶救人命出火場後累到躺在地上的弟兄，令人敬佩。至於那些在外面說水要噴這邊、噴那邊，沒有真正進入火場的人，哪知道火場救火的人辛苦，暗諷在外圍只會指手畫腳、批評的人，不知道真正做事的人辛勞。
至於交通部長林佳龍請辭後，新的繼任人選問題，蘇貞昌表示，未來新任部長人選正在諮詢中，太魯閣事故後林佳龍表示辭意，總統跟他說最重要的是搶救傷患、搶修通車，（辭職）等告一段落後再談。後來他又找林佳龍來，詳談後，他請辭意志堅定，自己很肯定他負責的決心，也感謝這段期間林佳龍的努力，尊重他要離開意願。
媒體追問，新北市長侯友宜認為蘇貞昌也要負起該負的責任，外界有聲音要他下台負責，對此，蘇貞昌則沒有回應。