快訊／新增2例境外移入！來自菲律賓、克羅埃西亞

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布，國內新增2例境外移入 COVID-19 確定病例，分別自菲律賓（案 1070）及克羅埃西亞（案 1071）入境。





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案 1070 為本國籍 30 多歲男性，去年 1 月至菲律賓工作，因過敏體質平時會流鼻水，今年 3/10 出現嗅味覺喪失，症狀持續 5 至 6 天後改善，期間僅自行服藥未在菲律賓當地就醫。個案 4/13 返臺，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境時主動通報流鼻水及曾有嗅味覺喪失情形，在機場進行採檢，於今日確診（Ct 值 32，住院後再採 Ct 值 35，血清抗體 IgM 陰性、IgG 陽性）。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共 3 人，列居家隔離對象。





案 1071 為克羅埃西亞籍 30 多歲男性，去年 12/10 在克羅埃西亞曾出現發燒及嗅味覺異常症狀，分別於今年 1/14、1/20 及 1/27 採檢 COVID-19 陽性，後續於 2/1 及 2/3 兩次採檢陰性。個案 2/4 來臺工作，持有搭機前 3 日內檢驗陰性報告，入境後進行居家檢疫至 2/18，2/20 在臺採檢取得檢驗陰性報告後，接續完成自主健康管理。





案 1071 於 3/7 登船出海工作，期間並無症狀，4/13 返回我國港口，因出境需要，4/14 與其他 15 名預計離臺之同船人員進行自費採檢，其中個案檢出陽性於今日確診（Ct 值 32，住院後再採 Ct 值 34，血清抗體 IgM 陰性、IgG 陽性），15 名同事檢驗陰性。已掌握同船人員共 56 人，由於船上皆為一人一室且有獨立衛浴，故暫不匡列為密切接觸者。





指揮中心統計，截至目前國內累計 1,070 例確診，分別為 954 例境外移入，77 例本土病例，36 例敦睦艦隊、2 例航空器感染及 1 例不明；另 1 例（案 530）移除為空號。確診個案中 11 人死亡、1,032 人解除隔離、27 人住院隔離中。



